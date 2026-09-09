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陳幸妤、趙建銘離婚案成鍘美藝術節主題 前總統陳水扁故鄉熱鬧登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
以陳幸妤與趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在陳水扁前總統老家官田西庄惠安宮加演，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
以陳幸妤與趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在陳水扁前總統老家官田西庄惠安宮加演，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

陳幸妤趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在前總統陳水扁老家官田西庄惠安宮加演，惠安宮前大爆滿人聲鼎沸，也讓平日寂靜的西庄難得湧現人氣。

官田場演出節目為「府城傳奇－戰火波瀾」。故事取材自陳德聚堂開台始祖陳澤的歷史，再加入布袋戲創作與改編。主辦單位表示，鍘美藝術節雖然從大家熟悉的「鍘美」故事出發，但希望做的不只是一直演「鍘負心漢」，更希望讓大家重新走回戲棚，看見傳統戲曲也能說台南自己的故事。而陳澤隨明鄭軍隊來台，之後在台灣代代繁衍，希望藉由台南在地故事，讓更多民眾認識台南歷史。

北門區林先生晚間自備桌椅帶著太太參加，他笑說，上周也參加鹽水場，若可以希望5場都參加。現場還有三代同堂的從新化奶奶帶著孫女來赴會。在地西庄前里長陳水榮也說，西庄好久沒有這麼熱鬧了，要用行動來挺陳幸妤。

主辦單位表示，「鍘美藝術節」暖身場上周在趙建銘的故鄉鹽水區試水溫，演出內容為古都木偶戲劇團演出的「包公斬駙馬」，由於鹽水暖身場回響熱烈，臨時喬出一場官田場，今現場還準備鍘美貼紙、鍘美口罩、車牌鑰匙圈等小物早早被索取一空。9月18日至22日連續5天在安億停車場正式演出，其中18、19日為「野餐觀戲日」，9月20日至22日則推出「辦桌觀戲日」，邀民眾相揪到安平看戲。

以陳幸妤與趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在陳水扁前總統老家官田西庄惠安宮加演，現場熱鬧滾滾，記者謝進盛／攝影

以陳幸妤與趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在陳水扁前總統老家官田西庄惠安宮加演，現場熱鬧滾滾，記者謝進盛／攝影

以陳幸妤與趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在陳水扁前總統老家官田西庄惠安宮加演。記者謝進盛／攝影
以陳幸妤與趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在陳水扁前總統老家官田西庄惠安宮加演。記者謝進盛／攝影

主辦單位提供小物相贈，迅速被索取一空。記者謝進盛／攝影
主辦單位提供小物相贈，迅速被索取一空。記者謝進盛／攝影

以陳幸妤與趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在陳水扁前總統老家官田西庄惠安宮加演。記者謝進盛／攝影
以陳幸妤與趙建銘離婚時事為主題開辦的「鍘美藝術節」，今晚在陳水扁前總統老家官田西庄惠安宮加演。記者謝進盛／攝影

主辦單位提供小物相贈，迅速被索取一空。記者謝進盛／攝影
主辦單位提供小物相贈，迅速被索取一空。記者謝進盛／攝影

台南 陳幸妤 趙建銘

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