台塑企業回饋鄉親 邀明華園9月11日嘉義新港公演

台塑企業回饋嘉義鄉親，11日晚邀請明華園戲劇總團在新港鄉公所旁停車場公演經典大戲，描述宋朝皇位的鬩牆悲劇「紅塵菩提」，由當家小生孫翠鳳領銜主演，歡迎大家來看戲。

台塑發布新聞稿表示，這是第12度邀請「明華園戲劇總團」來嘉義演出，9月11日星期五晚間6時50分於新港鄉公所旁停車場開鑼公演。

「紅塵菩提」劇情描述宋朝皇位鬩牆悲劇，在靈隱寺的高僧濟顛和尚，運用機智和妙語化解危機，將迷途的羔羊一步步帶回正途，天倫重歡。緊湊精彩的表演，搭配舞台換景、燈光變化及樂團伴奏，將是一場國家級的戲劇演出，請勿錯過。

除了戲劇演出外，台塑說明，當日下午5時同步邀請嘉義縣弱勢團體舉辦公益義賣、青銀創藝市集、在地農產品推廣、台塑企業產品介紹及捐發票做愛心等活動，募得發票將全數捐贈「新港扶緣服務協會」。

台塑表示，自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，已連續16年累計投入新台幣1.2億元贊助本土的歌仔戲、兒童劇團及布袋戲等文化藝術團體下鄉至全台各大城小鎮演出，截至2025年已演出431場，累計觀賞人次超過42萬人。