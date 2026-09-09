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麻豆文旦博覽會周六、日開跑 滿千抽獎文旦9折優惠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
進入麻豆文旦產期，目前已完成採收。記者謝進盛／攝影
進入麻豆文旦產期，目前已完成採收。記者謝進盛／攝影

進入麻豆文旦產期，台南市政府農業局、麻豆區農會將於本月12、13日辦理麻豆文旦博覽會，安排一系列活動，除購物滿千元可抽獎，現場文旦更享9折優惠，邀請各地遊客來柚城小鎮感受一年一度盛會。

麻豆農會上午在興國路農會柚兒園舉行記者會，農會總幹事孫慈敏說明，今年麻豆文旦博覽會特色。她表示，在麻豆，文旦不只是一果實，更承載土地記憶，兩天活動時間分別為12日上午上午10時至下午7時、上午10時至下午5時，要買香甜多汁的正宗麻豆文旦來現場就對了。

同時現場也規畫「柚趣DIY」、「農業科技探險趣」及「文旦食農小教室」等食農教育活動，透過趣味體驗，帶領民眾及學童認識文旦產業，其中，「柚趣DIY」一天內就吸引逾400人報名，反應超乎如期。

立委郭國文、陳亭妃、麻豆區長楊政舉、市議員陳秋宏等人也出席邀請鄉親們一起參與，南市政府農業局農會輔導及休閒農業科科長王仁志說，南市文旦預估栽種面積約1080公頃，種植面積為全國最大，其中麻豆區為台南最大產區，預估栽種面積約810公頃；麻豆文旦是台南重要特色農產，每年進入產季，金黃飽滿文旦掛滿枝頭，不僅是農民辛勤耕耘成果，也是台南最具代表性秋季滋味，在此推薦全國民眾共同支持台南農業，購買文旦過個好中秋。

台南市政府農業局、麻豆區農會將於本月12、13日辦理麻豆文旦博覽會，安排一系列活動，除購物滿千元可抽獎，現場文旦更享9折優惠。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局、麻豆區農會將於本月12、13日辦理麻豆文旦博覽會，安排一系列活動，除購物滿千元可抽獎，現場文旦更享9折優惠。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局、麻豆區農會將於本月12、13日辦理麻豆文旦博覽會，安排一系列活動，除購物滿千元可抽獎，現場文旦更享9折優惠。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局、麻豆區農會將於本月12、13日辦理麻豆文旦博覽會，安排一系列活動，除購物滿千元可抽獎，現場文旦更享9折優惠。記者謝進盛／攝影

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