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機房起火警報沒響？ 議員憂台南亞太棒球場安全 市府：調查究責

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年7月發生機房火警，卻傳出火災警報器未響，市議員邱昭勝今質詢時質疑場館消防安全。對此，體育局表示，警報器已恢復正常運作，並加派夜間巡守人員。圖／取自南市議會直播
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年7月發生機房火警，卻傳出火災警報器未響，市議員邱昭勝今質詢時質疑場館消防安全。對此，體育局表示，警報器已恢復正常運作，並加派夜間巡守人員。圖／取自南市議會直播

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場是全台最大戶外棒球場，擁有2萬5000席位，市議員邱昭勝今抨擊，球場內機房今年7月發生火警時，火災警報器卻無聲無息，新設施怎會如此荒唐。對此，體育局回應，過去因警報器常常誤報而調整，目前已恢復正常運作。

邱昭勝指出，亞太成棒主球場今年3月底啟用，今年7月發生機房火警時，火災警報器卻沒有警示響鈴，「平時沒火警卻無端吱吱叫，真正火警發生時卻安靜如斯」，新設施的火災警報器卻沒有發揮預警功能，實在是太離譜，要是球場內若發生火災，屆時該如何疏散人潮？

對此，市長黃偉哲表示，將儘速釐清設備異常原因、管理維護情形及相關廠商與單位責任，若有疏失，將依契約及相關規定追究責任。他也強調，亞太成棒主球場相關設備如有異常或需要改善之處，應立即通報、檢修及排除，不能等到事故發生後才檢討。

體育局則說，經向廠商了解，該火災警報器過去因曾有頻繁誤報情形，影響周邊居民生活，因此調整夜間警報運作方式；目前消防警報設備已恢復正常運作，並加派夜間巡守人員，加強場館安全巡查。另外，亞太成棒主球場興建前，即有詳細疏散計畫，讓人潮在固定時間內疏散，也已通過消防計畫。

火災 議員 棒球場

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