台南沙崙遊蕩犬頻傳 議員促設暫置區土地卻卡關 農業局：向中央爭取

根據統計台南市遊蕩犬數量高達近2萬隻，數量與密度高居不下，尤其台南高鐵特區、歸仁沙崙智慧綠能科學城周邊遊蕩犬頻傳，市議員陳皇宇今質詢時指出，現有收容量遠不足因應，呼籲市府加速推動沙崙浪犬暫置區。農業局回應，已向中央爭取以重大建設臨時設施方式辦理。

台南市遊蕩犬問題近年持續引發地方關注，部分地區頻傳浪犬追車、追人，不僅影響居民生活，也衍生安全疑慮。目前灣裡、善化兩處動物收容設施約可收容900隻，斥資4.2億元興建的學甲多功能教育園區啟用後，可再增加約400隻，但整體量能仍與遊蕩犬數量存在明顯落差。

陳皇宇表示，農業部在2024年統計，台南多達1萬9990隻遊蕩犬，每百人遊蕩犬數達1.03隻浪犬，比例高居全台之冠。隨著沙崙科學城等重大建設推進，當地人口與社區迅速發展，人犬生活空間重疊交集增加，恐導致衝突與安全疑慮日益顯著。

陳皇宇認為，浪犬本身相當無辜，但當族群規模擴大，確實容易對居民安全與區域發展造成影響，因此，2024年就曾邀集歸仁沙崙、武東、大潭等地的里長開會研商，在地已達成共識，希望能在歸仁沙崙段設置浪浪暫置區，盼市府應採取積極且友善的介入機制。

對此，農業局長馮祥勇表示，目前評估設置地點為台糖所有的非都市土地農牧用地，依現行土地使用規定，尚無法直接設置動物保護相關設施；考量沙崙智慧綠能科學城及周邊地區持續發展，也有強化遊蕩犬管理需求，已函請中央同意以重大建設所需臨時性設施方式辦理。

農業局也指出，目前正同步辦理臨時暫置區前置規畫及設計作業；如獲中央同意，後續將依規定辦理容許使用或用地變更，並由相關局處共同研議具體規畫，同時納入地方意見，在兼顧動物福利、公共安全及地方需求的前提下，降低遊蕩犬造成的人犬衝突。