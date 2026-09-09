快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

千人火把遊客庄 雲林詔安客家文化節開鑼 崙背、二崙、西螺接力登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
「雲林詔安客家文化節」將於9月19日登場。圖／雲林縣政府提供
「雲林詔安客家文化節」將於9月19日登場。圖／雲林縣政府提供

全國重要客家文化活動之一「雲林詔安客家文化節」將於9月19日登場，活動延續近1個月，串聯崙背、二崙、西螺等詔安客庄，有澹仔火迎暗景遶境祈福、民俗祭儀、武術獅藝、藝文展演、文化體驗及社區參與等系列活動，縣府邀民眾走進客庄，在火光、信仰與傳統技藝中認識雲林詔安客家的文化底蘊。

雲林縣文化觀光處長謝明璇表示，今年活動以「武震客庄．火耀詔安」為主題，9月19日在崙背天主教堂對面停車場舉行開幕式，除有社區、學校帶來精彩演出，也邀請客家創作歌手黃稚嘉演唱，晚間更將登場「澹仔火千人舉火把遊客庄」，由火把點亮夜色，為近1個月的系列活動揭開序幕。

系列活動接著在二崙、崙背、西螺等客庄接力登場。9月20日將於二崙崙西夜市廣場舉辦踩街遊行、客語闖關；9月25日中秋節則有被列為無形文化資產的「水汴頭迎暗境－澹仔火遊客庄」，另安排溪王祭、崇遠堂秋季祭祖等活動，從民俗信仰、宗祠文化、傳統技藝到音樂展演，完整呈現詔安客家多元文化。

其中，「水汴頭迎暗境」是當地流傳已久的民俗活動，水汴頭崇賢寺主委蕭明賢表示，今年預計有上千名民眾手持火把，跟隨神轎遶境穿梭客庄街道，沿途進行路祭等傳統儀式，讓一盞盞火光走進社區、串起庄頭，也凝聚居民共同祈求平安的心意，歡迎民眾一同參與。

謝明璇表示，「雲林詔安客家文化節」已成為認識雲林詔安客家文化的重要平台，活動不只是讓傳統文化在節慶期間被看見，更希望將文化帶進校園、社區與日常生活，讓年輕世代從生活中認識客家文化、從參與中學習傳承。

縣議員洪如萍表示，澹仔火遊客庄是活動重頭戲，每一年大家都很期待，歡迎各地民眾一起來體驗。

「雲林詔安客家文化節」將於9月19日登場。圖／雲林縣政府提供
「雲林詔安客家文化節」將於9月19日登場。圖／雲林縣政府提供

西螺 客家文化節 客家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林詔安客家文化節走讀客庄 澹仔火迎暗景遶境祈福

南州迎王、歌仔戲、排灣木雕到六堆盤花 屏東無形文資再擴版圖

新北原民活動9/12登場 戴愛玲等歌手接力開唱

新竹竹風好市集首周吸引2.7萬人次　「糖分補充計畫」12日接棒

相關新聞

大雨下到垮…府城大東門修復 議員促加固

台南東區國定古蹟台灣府城大東門城牆上月廿四日不敵連日豪雨，北側牆體局部崩落，各方對修復有不同見解，文史工作者建議藉此重新思考周邊空間，兼顧古蹟保存、交通與文化展示；議員昨質詢要求修復初期就納入加固措施。市府回應，如何因應極端天氣會納入修復參考。

廣角鏡／自來水管破 成大淹水、公車受困、萬戶停水

台南東區勝利路地下自來水管線昨上午破裂，導致成大校園內、外皆出現積水，勝利路的路面出現地面下陷，府城客運九○二公車右後車輪陷入卡住，路邊機車也遭水淹，有學生趕緊來移車；台水六區處表示，經查地下直徑七十公分ＰＳＣＰ管破裂，一度停水一萬三千多戶，預計今凌晨零時之前能完成破管搶修。

千人火把遊客庄 雲林詔安客家文化節開鑼 崙背、二崙、西螺接力登場

全國重要客家文化活動之一「雲林詔安客家文化節」將於9月19日登場，活動延續近1個月，串聯崙背、二崙、西螺等詔安客庄，有澹仔火迎暗景遶境祈福、民俗祭儀、武術獅藝、藝文展演、文化體驗及社區參與等系列活動，縣府邀民眾走進客庄，在火光、信仰與傳統技藝中認識雲林詔安客家的文化底蘊。

台南學甲動保園區交通瓶頸有解 1.46公里聯外道路將拓寬至12米

斥資4.03億元打造的台南學甲多功能教育園區日前啟用，但現有聯外道路僅約4至5公尺寬，車輛交會空間恐不足，南市府配合園區發展推動聯外道路拓寬計畫，獲內政部都委會審議通過，未來將拓寬至12公尺，改善園區交通及周邊居民用路安全。

台南藏金閣除役T-Bike 12日最終場競拍 童車免費媒合找新家

台南市藏金閣12日將舉辦拍賣活動，以「開學×收心生活」為主題，除推出書桌、書櫃、收納櫃等再生家具外，還有二手自行車競標，其中，備受矚目的除役T-Bike也將迎來最終場競拍，每台800元起標，另安排「車車傳愛」童車媒合，邀親子一起為舊物找新主人。

台南新營文化中心竟跑到安南？議員質疑候車亭標示混亂 交通局回應了

新營文化中心怎「跑」到安南區？台南市議員李中岑、蔡育輝日前接獲民眾反映，安南區環館北路新設公車候車亭，外觀疑似老舊，上頭竟還標示「新營文化中心」，讓民眾看得一頭霧水。對此，交通局表示，該候車亭是將新營文化中心因工程拆遷的舊亭體遷移再利用，因整建期間資訊更新不及造成誤解，將檢討改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。