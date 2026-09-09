千人火把遊客庄 雲林詔安客家文化節開鑼 崙背、二崙、西螺接力登場

全國重要客家文化活動之一「雲林詔安客家文化節」將於9月19日登場，活動延續近1個月，串聯崙背、二崙、西螺等詔安客庄，有澹仔火迎暗景遶境祈福、民俗祭儀、武術獅藝、藝文展演、文化體驗及社區參與等系列活動，縣府邀民眾走進客庄，在火光、信仰與傳統技藝中認識雲林詔安客家的文化底蘊。

雲林縣文化觀光處長謝明璇表示，今年活動以「武震客庄．火耀詔安」為主題，9月19日在崙背天主教堂對面停車場舉行開幕式，除有社區、學校帶來精彩演出，也邀請客家創作歌手黃稚嘉演唱，晚間更將登場「澹仔火千人舉火把遊客庄」，由火把點亮夜色，為近1個月的系列活動揭開序幕。

系列活動接著在二崙、崙背、西螺等客庄接力登場。9月20日將於二崙崙西夜市廣場舉辦踩街遊行、客語闖關；9月25日中秋節則有被列為無形文化資產的「水汴頭迎暗境－澹仔火遊客庄」，另安排溪王祭、崇遠堂秋季祭祖等活動，從民俗信仰、宗祠文化、傳統技藝到音樂展演，完整呈現詔安客家多元文化。

其中，「水汴頭迎暗境」是當地流傳已久的民俗活動，水汴頭崇賢寺主委蕭明賢表示，今年預計有上千名民眾手持火把，跟隨神轎遶境穿梭客庄街道，沿途進行路祭等傳統儀式，讓一盞盞火光走進社區、串起庄頭，也凝聚居民共同祈求平安的心意，歡迎民眾一同參與。

謝明璇表示，「雲林詔安客家文化節」已成為認識雲林詔安客家文化的重要平台，活動不只是讓傳統文化在節慶期間被看見，更希望將文化帶進校園、社區與日常生活，讓年輕世代從生活中認識客家文化、從參與中學習傳承。

縣議員洪如萍表示，澹仔火遊客庄是活動重頭戲，每一年大家都很期待，歡迎各地民眾一起來體驗。