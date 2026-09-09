台南學甲動保園區交通瓶頸有解 1.46公里聯外道路將拓寬至12米

斥資4.03億元打造的台南學甲多功能教育園區日前啟用，但現有聯外道路僅約4至5公尺寬，車輛交會空間恐不足，南市府配合園區發展推動聯外道路拓寬計畫，獲內政部都委會審議通過，未來將拓寬至12公尺，改善園區交通及周邊居民用路安全。

都發局表示，學甲多功能教育園區目前通往園區的既有道路寬度僅約4至5公尺，小客車、貨車及垃圾車交會時空間有限，恐難以滿足園區教育參訪大型車輛及動物收容工作車輛的通行需求，為配合園區發展推動「變更學甲都市計畫（部分農業區為道路用地）案」。

都發局指出，該計畫預計將聯外道路拓寬工程自學甲都市計畫六號道路銜接至園區大門，全長約1466公尺，並規畫拓寬道路為12公尺，其中約122公尺路段位在學甲都市計畫區內，因此針對該路段所需用地辦理變更，將約0.1525公頃農業區調整為道路用地。

都發局說，該都市計畫變更案已獲內政部都委會審議通過，後續將依審議決議辦理計畫書圖修正及核定、發布實施等作業，銜接用地取得與工程推動，未來完成拓寬後，除可改善園區工作及參訪車輛通行條件，更有助提升學甲清潔隊、周邊農漁作業及居民往來便利性與用路安全。