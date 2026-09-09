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台南藏金閣除役T-Bike 12日最終場競拍 童車免費媒合找新家
台南市藏金閣12日將舉辦拍賣活動，以「開學×收心生活」為主題，除推出書桌、書櫃、收納櫃等再生家具外，還有二手自行車競標，其中，備受矚目的除役T-Bike也將迎來最終場競拍，每台800元起標，另安排「車車傳愛」童車媒合，邀親子一起為舊物找新主人。
環保局表示，拍賣當天上午8時起，2台平日尚未售出的500元惜福腳踏車限量販售，每人限購1台；上午9時起開放二手自行車競標，10時則進行再生家具拍賣；除役T-Bike採現況出售、不提供後續維修服務，民眾可依需求選購。
另外，曾參加8月「車車傳愛」活動的民眾，當天可帶孩子回到藏金閣，依兒童身高及適用尺寸進行童車媒合，讓仍具使用價值的童車延續生命。
環保局提到，藏金閣透過修繕、拍賣、交換及媒合，讓舊物重新回到生活中，當天並有「知足藏樂二手免廢市集—小老闆主題日」，採以物易物或免費贈送，鼓勵親子整理家中物品，透過交換實踐惜物與資源共享，同時也安排舊鞋救命、尚好肥、廚餘桶借用及金翱共故事屋等活動，歡迎民眾上午逛拍賣、下午聽故事，從生活中落實循環再利用。
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