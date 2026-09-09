台南新營文化中心竟跑到安南？議員質疑候車亭標示混亂 交通局回應了

新營文化中心怎「跑」到安南區？台南市議員李中岑、蔡育輝日前接獲民眾反映，安南區環館北路新設公車候車亭，外觀疑似老舊，上頭竟還標示「新營文化中心」，讓民眾看得一頭霧水。對此，交通局表示，該候車亭是將新營文化中心因工程拆遷的舊亭體遷移再利用，因整建期間資訊更新不及造成誤解，將檢討改善。

李中岑指出，為改善安南區候車環境，積極向市府爭取在環館北路增設公車候車亭，能肯定交通局在短時間內回應地方需求並著手設置，不過，施工期間民眾卻發現，候車亭上竟掛著「新營文化中心」的站名標示，讓人不禁疑惑。

她表示，資源回收再利用本是好事，但候車亭直接遷移到其他行政區使用，卻未同步更新亭體資訊，不僅容易造成民眾混淆，也可能讓安南區居民感覺不受重視；既是新設候車亭，就應做好基本的清潔、整修及資訊更新，避免「新營文化中心」出現在安南區街頭，成為地方笑話。

交通局說明，因地方反映安南區環館北路有增設候車亭需求，適逢新營文化中心候車亭配合其他工程拆遷，為有效利用既有資源，將該亭體遷移至環館北路站位，並在今年3月完成翻修、上漆及資訊更新。

交通局表示，相較重新興建一座候車亭，採既有設施再利用方式可縮短建置時間，讓民眾更快有候車空間可使用，然而，對於整建期間因資訊更新不及造成民眾誤解，公共運輸處將虛心檢討標準作業流程、縮短翻修時程並即時更新亭體資訊，加速建設良好的候車環境。