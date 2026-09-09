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台78線古坑這路段9月13日全面封閉9小時 往國3南下、北上請改道

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台78線古坑段9月13日夜間封閉施工，圖為改道路線。圖／公路局提供
台78線古坑段9月13日夜間封閉施工，圖為改道路線。圖／公路局提供

交通部公路局南區公路新建工程分局辦理「代辦國道3號古坑交流道平面側車道工程」，配合跨越橋懸臂工作車推進施工，台78線東向古坑路段39K至43K將於9月13日晚間9時起封閉施工，預計隔天清晨6時恢復通行，公路局提醒用路人提前規畫行程、改道。

公路局表示，施工管制時間為9月13日（星期日）晚間9時至14日清晨6時，屆時台78線東向39K至43K路段全面封閉，請用路人依現場施工標誌、可變資訊看板（CMS）及交通維護人員指引行駛，減速慢行，切勿駛入封閉施工區域。

針對不同通行需求，公路局也公布替代道路。前往國道3號南下方向的車輛，請由台78線古坑交流道駛離，銜接台3線南下，經縣道158甲線後，再進入國道3號南下交流道。

至於前往國道3號北上方向的車輛，則請依現場替代道路指示牌及交通維護人員引導，經由台3線及周邊縣、鄉道路行駛。

公路局提醒，施工期間交通狀況可能有所變化，用路人可利用「幸福公路APP」及公路局省道即時路況系統查詢最新路況，也可留意廣播交通訊息，並依現場指示行車，以維護行車安全。

古坑 國道 交通部

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