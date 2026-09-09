「歸仁十三窯」 地方盼文物回歸

國定古蹟台灣府城大東門城曾崩塌重建，文史人士認為已屬「重建後的古蹟」、部分非原始建材，據記載府城多處城門牆堵建材，來自清朝時期歸仁與關廟交界一帶「歸仁十三窯」，但殘留窯體等早年被民眾掏光，仁壽宮搶救廟產地上殘留文物，目前陳列在廟旁展示館。

歸仁曾有煉瓦磚製造六所、砂糖瓶（糖漏）製造所六所、內地瓦（日本瓦）製造所一所，剛好「十三個製造所」，地方認為是古稱「十三窯」由來，十三窯也是首個經調查研究的歷史窯址，發現多處窯爐結構遺存，出土大量各類陶器遺物，明確揭示台灣傳統窯業技術發展軌跡。

遺址位在今南一八二線、台八六線交會東南約一平方公里區塊，歸仁看東里與關廟邊界。然而十三窯於戰後荒廢，光復初期農田、竹林都還能看到許多窯體、大量遺留容器磚瓦，卅年前政府補助探察文化遺址，可惜消息傳出引發「淘寶」熱潮，大批民眾進入挖寶，殘留窯體、文物幾乎都被拿走。

十三窯所在部分土地屬歸仁仁壽宮廟產地，廟方當年搶救廟產地殘留的少數文物。廟方人員說，當時學者採集文物研究，纂寫出版「十三窯傳奇—歸仁窯考古與研究成果集」，該批文物後來交台灣史博館收藏，有鄉親希望回到原產地在廟方展示館展出。