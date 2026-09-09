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大雨下到垮…府城大東門修復 議員促加固

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
國定古蹟台灣府城大東門城上月廿四日牆體局部崩落，市府修復計畫將適度導入現代工法，並加強城樓座結構，增設洩水口、改善排水系統等。圖／南市文化局提供
國定古蹟台灣府城大東門城上月廿四日牆體局部崩落，市府修復計畫將適度導入現代工法，並加強城樓座結構，增設洩水口、改善排水系統等。圖／南市文化局提供

台南東區國定古蹟台灣府城大東門城牆上月廿四日不敵連日豪雨，北側牆體局部崩落，各方對修復有不同見解，文史工作者建議藉此重新思考周邊空間，兼顧古蹟保存、交通與文化展示；議員昨質詢要求修復初期就納入加固措施。市府回應，如何因應極端天氣會納入修復參考。

南市文化局表示，由於大東門城屬國定古蹟，修復方案預計廿三日提報中央專案審查，待核定後施工。

文史工作者鄭道聰先前說，大東門城位於圓環中心，交通動線與古蹟保存長期存在兩難，可參考新竹東門城，將地下空間納入整體規畫，評估設置地下人行通道改善行人動線，並結合展覽空間，呈現大東門城結構、府城城防及早期糖業發展歷史，讓古蹟保存不只是「修好」，也能轉化為東區文化據點。

市議員沈震東質詢說，近年南門城垣、大東門城等重要文資陸續出現牆面崩塌、漏水等問題，令人憂心古蹟修復速度是否趕得上氣候變遷帶來的衝擊，應在修復初期就納入加固措施，並全面盤點文化古蹟、歷史建築及列冊追蹤建物，建立整體保存及維護機制，避免災害發生後才補救，也可降低未來維修支出。

文化局長黃雅玲指出，台南的府城城門多為數百年前建造，當時沒有極端天氣變數，早期修復也多沿用傳統夯土結合磚塊工法，但磚塊具有吸水性，長時間強降雨容易讓內部夯土層含水量過高、結構不穩，增加崩塌風險，「這是台灣及國際古蹟修復界共同面對的難題」。

黃雅玲也說，文化局已要求施工團隊完整記錄此次受災及修復數據，未來作為因應極端天氣的修復參考，同時在維持古蹟原貌前提下，也強化排水及結構耐受度。

文化局規畫，大東門城修復計畫適度導入鋼構造、土壤改良材料等現代工法，加強城樓座結構，並增設洩水口、改善排水系統，降低中腹土含水量及壓力過高造成的結構風險。

至於同屬府城城垣遺構的南門段殘蹟，緊鄰台南女中並被作為校園圍牆，文化局表示，目前加固支撐後沉陷情況已改善，校方八月底完成增設圍籬，市府將協助校方爭取經費，進行損壞調查及修復設計。

議員 修復 圓環

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