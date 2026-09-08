嘉義梅山「萬鷺朝鳳」將登場 成群黃頭鷺盤旋鳳凰山谷場面壯觀

嘉義縣梅山鄉太興村每年8月下旬至10月中旬迎來候鳥黃頭鷺，大批黃頭鷺飛越鳳凰山谷，在上空盤旋、飛翔，形成壯觀「萬鷺朝鳳」生態奇景，為避免遙控無人機干擾候鳥遷徙，嘉義縣政府今天公告，9月11日至10月31日增設臨時禁航區，地表高度400呎以下禁止無人機飛航。

嘉義縣文化觀光局表示，農曆節氣「白露」前後是賞鷺最佳時節，每年候鳥南遷期間，黃頭鷺沿著山線飛行，抵達太興鳳凰山谷後，常可見大批鷺群在山谷上空盤旋，有時成群聚集、有時接連飛越山頭，數量多時蔚為壯觀，正是「萬鷺朝鳳」名稱的由來。

嘉義縣文化觀光局指出，候鳥出現時間及數量會受天候、風向及遷徙狀況影響，並非每天都有相同規模鷺群，建議遊客提早抵達、耐心等候，以安靜觀察、不驚擾鳥群為原則，等待鷺群出現空檔，還能順遊太興飛瀑步道，欣賞山林溪流景致，或參觀龍王金殿，感受山村風貌。

縣府指出，萬鷺朝鳳是太興村重要生態景觀，透過臨時禁航措施降低人為干擾，維護候鳥棲地；政府機關、學校或法人如因執行業務，需在公告禁止或限制區域操作遙控無人機，應依民用航空法、遙控無人機管理規則提出申請，遇不可抗力情況，申請期限得不受活動日前15日限制。

縣府提醒，禁航期間民眾前往太興村賞鳥或拍攝候鳥，應留意現場公告及相關規範，勿違規操作遙控無人機，違規者將依民用航空法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，情節重大者並得沒入遙控無人機，盼讓黃頭鷺順利完成遷徙，兼顧生態保育與賞鳥遊憩需求。

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋季出現「萬鷺朝鳳」生態奇景，候鳥南遷沿著山線飛行，大批鷺群在鳳凰山谷上空盤旋。圖／嘉義縣政府提供