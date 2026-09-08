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南市府和台糖簽約合作 新營糖廠將導入機器人研發

中央社／ 台南8日電

台南市政府和台糖今天簽署「新營糖廠轉型文化科技場域」合作備忘錄，未來將導入機器人研發、展示、生產、人才培育及技術實證等機能，讓智慧機器人產業鏈更完整。

台南市長黃偉哲指出，合作備忘錄的簽署，將促成新營糖廠建置機器人研發、展示及生產基地，首期由台糖提供約1.3公頃，為新營糖廠活化跨出重要一步，也讓台南智慧科技產業布局向溪北延伸，帶動企業與人才群聚。

黃偉哲表示，新營糖廠緊鄰市區，既有水電等基礎設施完備，可提供業者快速進駐及生產所需條件，未來更可和工研院六甲院區相互串聯，且銜接柳營科技工業區第三期，逐步形成溪北智慧科技產業聚落。

黃偉哲強調，市府已從近期到未來數年逐步擘劃機器人產業發展方向，進一步打通研發、實證到生產製造產業鏈，驗證技術及落地生產，成為智慧機器人等未來科技發展重要先驅。

市府說明，近年南科持續帶動半導體及高科技產業發展，沙崙智慧綠能科學城也匯聚人工智慧、智慧科技及研發實證能量。市府配合中央智慧機器人產業政策，也串聯沙崙、六甲、新營及柳營等產業資源，逐步建構更完整智慧機器人產業生態系。

台糖 機器人 研發

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