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阿里山疏伐柳杉有了新生命 量身打造課桌椅送進嘉義特教

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立法委員王美惠（前右二）、國教署簡任視察陳慧玲（前左）、嘉義市教育處長郭添財（前左二）、林業保育署嘉義分署長李定忠（前右）等人共同出席捐贈課桌椅暖心活動。圖／嘉義分署提供
立法委員王美惠（前右二）、國教署簡任視察陳慧玲（前左）、嘉義市教育處長郭添財（前左二）、林業保育署嘉義分署長李定忠（前右）等人共同出席捐贈課桌椅暖心活動。圖／嘉義分署提供

對一般學生而言，課桌椅只是每天上課的基本設備，對特殊教育學生卻可能直接影響能否坐穩、舒適學習。林業及自然保育署嘉義分署媒合企業，利用阿里山疏伐柳杉，依學生不同身體及使用需求量身打造特教友善課桌椅，今天下午正式送進嘉義特殊教育學校，為學生汰換、改善學習設備。

這批課桌椅是嘉義分署透過「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」ESG專案，媒合福樟實業公司製作。與一般制式課桌椅不同，製作團隊從設計階段便多次與嘉義特教班級教師討論，了解學生實際使用需求，再依特殊教育學生身體特質調整設計。

嘉義特教校長陳錫輝表示，特殊教育的「適性」不只反映在課程，也包括學生每天接觸的學習環境。一張桌子、一把椅子如果能更貼近孩子需求，就能減少學習限制，增加參與課程及自主學習的機會，這批新課桌椅不只是設備改善，也代表社會看見特殊教育學生的需要。

這批課桌椅另一項特色，是木材來自阿里山地區森林疏伐的國產柳杉。疏伐木經加工、設計及組裝後，從山林轉化為學生每天使用的課桌椅，木材取材、加工及使用均在嘉義地區完成，也減少長途運輸。

嘉義分署分署長李定忠表示，福樟投入木工技術及資源，從木材搬運、加工製造到組裝，並多次與教師討論學生需求，讓國產木材不僅獲得循環利用，也實際進入特殊教育現場。希望未來能有更多企業投入，協助特教學生持續更新適合使用的學習設備。

福樟實業總經理張元耀說，公司將阿里山國產柳杉加工製成特教課桌椅，希望藉由木材產業專業回應學生需求，同時透過在地取材、加工及使用，降低木材運輸所產生的碳排。

今天贈送儀式在嘉義特教舉行，嘉義分署、國教署、立委王美惠及嘉義市教育處長郭添財等出席。嘉義分署表示，特殊教育學生對專用課桌椅仍有持續更新需求，希望這次合作能帶動更多資源投入特教學習環境改善。

在林保署嘉義分署長李定忠（左二）、國教署簡任視察陳慧玲（右二）見證下，福樟公司總經理張元耀（左）捐助課桌椅由嘉義特教校長陳錫輝（右）代表接受。圖／嘉義分署提供
在林保署嘉義分署長李定忠（左二）、國教署簡任視察陳慧玲（右二）見證下，福樟公司總經理張元耀（左）捐助課桌椅由嘉義特教校長陳錫輝（右）代表接受。圖／嘉義分署提供

福樟公司發揮木工技術專業，並與嘉義特教學校討論需求，客製化打造友善特教生課桌椅。圖／嘉義分署提供
福樟公司發揮木工技術專業，並與嘉義特教學校討論需求，客製化打造友善特教生課桌椅。圖／嘉義分署提供

特教友善課桌椅依學生個別需求設計，椅背加裝軟墊及固定帶等配備，協助學生維持較穩定、舒適的坐姿。圖／嘉義特教學校提供
特教友善課桌椅依學生個別需求設計，椅背加裝軟墊及固定帶等配備，協助學生維持較穩定、舒適的坐姿。圖／嘉義特教學校提供

嘉義特教學校特教生長年使用的老舊課桌椅。圖／嘉義分署提供
嘉義特教學校特教生長年使用的老舊課桌椅。圖／嘉義分署提供

嘉義特教學生開心坐上量身打造的新課桌椅，孩子們笑容滿面、興奮互動，阿里山柳杉打造的課桌椅不只改善學習環境，也為教室增添歡樂氣氛。圖／嘉義特教學校提供
嘉義特教學生開心坐上量身打造的新課桌椅，孩子們笑容滿面、興奮互動，阿里山柳杉打造的課桌椅不只改善學習環境，也為教室增添歡樂氣氛。圖／嘉義特教學校提供

與會人員現場體驗特教友善課桌椅，桌板可依使用需求調整位置，椅背並設有軟墊，讓設備更貼近特殊教育學生需求。圖／嘉義特教學校提供
與會人員現場體驗特教友善課桌椅，桌板可依使用需求調整位置，椅背並設有軟墊，讓設備更貼近特殊教育學生需求。圖／嘉義特教學校提供

嘉義 特教 阿里山

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