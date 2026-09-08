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雲林20鄉鎮市長選舉藍綠布局引議論 菜農林佳新﹔充滿詭異

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣選委會。聯合報系資料照
雲林縣選委會。聯合報系資料照

2026九合一選舉候選人登記上周截止，雲林縣20鄉鎮市長參選人國民黨僅提名5鄉鎮市，民進黨提名12鄉鎮，其餘參選人多數以無黨籍身分參選，其中虎尾、土庫、崙背更出現同額競選，候選人形同提前當選，也讓雲林地方政黨布局引發討論。國民黨雲林縣黨部表示，尊重候選人意願，以勝選為原則，不強求以國民黨籍參選，民進黨則強調未放棄任一鄉鎮，並反酸國民黨提名更少。

民進黨在雲林20鄉鎮市長選舉中提名12席，包含斗六、西螺、北港、古坑、大埤、莿桐、林內、二崙、褒忠、元長、四湖及水林；國民黨僅在斗六、西螺、古坑、大埤、褒忠5鄉鎮以黨籍身分提名，但斗南、虎尾、土庫、北港、莿桐、二崙、東勢、台西、元長、四湖、水林、崙背、口湖等鄉鎮皆有泛藍陣營參選。

但虎尾、土庫、崙背3鄉鎮均僅有1人登記參選，形成同額競選局面。虎尾鎮長林嘉弘、土庫鎮長陳特凱雖具有國民黨籍，卻選擇以無黨籍身分參選，兩人均強調，希望服務不分黨派，爭取更多選民支持。

雲林知名菜農林佳新則在臉書發文指出，虎尾、土庫、崙背3鄉鎮民進黨都沒有人登記參選，直言這次雲林選舉「真的充滿詭異」，認為原本被視為綠營票倉的鄉鎮，國民黨籍挑戰者的後勢反而受到關注。「雲林公民行動聯盟」也在臉書發文質疑，3鄉鎮民進黨沒有提名鄉鎮長候選人，形同「保送」特定候選人當選，並質疑民進黨中央是否知情，以及如何向選民交代。

對於外界質疑民進黨是否「放棄」部分鄉鎮，民進黨雲林縣黨部表示，這次一直努力尋找適當人選，最終在20個鄉鎮市長選舉中推出12名黨提名候選人，提名率超過6成；反觀國民黨僅推出5名黨籍候選人，若要談放棄，應先問國民黨有多少席次沒有以黨籍身分參選。

民進黨縣黨部指出，虎尾、土庫都是雲林重要票倉，未提名並非代表放棄，主要是經整體評估後，現階段沒有適當人選，因此沒有推出黨提名候選人。未來仍會持續在各鄉鎮市耕耘，加強布局與選舉力道，為黨提名的各級公職候選人助選。

國民黨雲林縣黨部主委簡明欽則表示，國民黨此次20鄉鎮市長選舉僅有5席以黨籍身分提名，主要是拜訪各地有意參選人時，並不強求一定要掛黨籍參選，而是尊重地方選民結構及候選人意願，「一切以勝選為最高原則」。

簡明欽說，黨部在尋找候選人過程中，都會與有意參選者討論，依據地區特性、候選人需求及選民結構，由候選人自行選擇是否接受政黨提名，因此部分具有國民黨籍的參選人，最後仍選擇以無黨籍身分參選。

2026九合一選舉 雲林縣選舉 林佳新

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