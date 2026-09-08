雲林詔安客家文化節走讀客庄 澹仔火迎暗景遶境祈福

2026「雲林詔安客家文化節」以武震客庄、火耀詔安為主題，串聯崙背、二崙和西螺等詔安客庄聚落，將於9月19日至10月18日，透過澹仔火迎暗景遶境祈福等活動，帶領民眾感受客家文化底蘊。

雲林縣文化觀光處今天舉辦2026詔安客家文化節開幕宣傳記者會，由文觀處長謝明璇主持。

謝明璇表示，今年以「武震客庄．火耀詔安」為主題，「武」象徵詔安客家堅毅、團結的文化精神，「火」則代表薪火相傳、生生不息。透過傳統文化與現代活動的融合，不僅希望讓更多人看見詔安客家獨特的文化魅力，也鼓勵年輕世代從參與中認識家鄉、理解文化，讓珍貴的客庄記憶持續傳承。

謝明璇說，今年詔安客家文化節不僅有開幕主場活動，更串聯地方公所、社區發展協會、宗祠、學校及文化團體共同參與，推出系列文化活動，其中，水汴頭崇賢寺辦理的「水汴頭迎暗境─澹仔火遊客庄」，更是詔安客庄傳統信仰文化的重要展現。

水汴頭崇賢寺主委蕭明賢指出，「澹仔火」遊庄傳統，由信眾手持火把，跟隨神轎遶境穿梭客庄街道，沿途進行路祭等傳統儀式，讓火光走進社區、串起庄頭，也凝聚居民共同祈求平安的心意，預估9月25日晚間將有千人參與。

雲林縣文觀處邀請民眾9月19日至10月18日走進崙背、二崙、西螺詔安客庄，跟著火把走一趟客庄，感受澹仔火映照下的信仰與人情，欣賞武術與獅藝展演，體驗客庄文化、品嘗道地客家美食，見證詔安客家文化生生不息。