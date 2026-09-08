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嘉市健康治理再奪金非六都第一 成人吸菸率腰斬肺癌死亡率大降

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。上午康健雜誌執行長蕭富元率團隊到嘉市頒獎。圖／嘉市府提供
「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。上午康健雜誌執行長蕭富元率團隊到嘉市頒獎。圖／嘉市府提供

「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。上午康健雜誌執行長蕭富元率團隊到嘉市頒獎，市長黃敏惠接下獎座表示，健康政策不能只求「搶第一」，而要做到「看得遠、做得早、不中斷」，這份榮耀屬於26萬市民及所有長期投入健康城市的夥伴。

康健指出，嘉市在菸害及肺癌防治、規律運動習慣推動等面向表現突出，疫苗接種及高齡健康促進也有亮眼成績。其中成人吸菸率降至4.8%，全台最低；規律運動人口居非六都之冠，肥胖率也是非六都最低，展現健康識能推動成果。

肺癌防治方面，嘉市加強推動民眾接受低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢，肺癌死亡率由2015年每10萬人28.8人，降至2025年的21人，降幅約27%，被康健評為全台改善成效最亮眼的城市之一；65歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種率達63%，全國排名第四。

黃敏惠表示，嘉義市長期以「預防為先」推動健康政策，早在2007年便率先提供65歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，比中央全面擴大公費政策提早16年；2011年更與全球16個國家、3個城市代表共同簽署「打造WHO高齡友善城市全球網絡」。

在兒童及青少年健康政策上，嘉市2009年率先補助新生兒聽力篩檢，後續中央擴大推動；2013年起率先提供國中女生免費接種HPV疫苗，2023年再將九價HPV疫苗公費防護擴及國中男生。2025年起，嘉義市更成為本島首個全面、全額補助嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗的縣市，預計2027年納入全國政策。

蕭富元表示，嘉市多年在健康促進、疫苗接種等政策都有亮眼表現，成為推動健康台灣的典範城市，此次拿下非六都第一「一點都不意外」。她指出，肥胖與多項慢性病相關，嘉市肥胖率為非六都最低，規律運動人口更居冠；加上肺癌防治成效，均展現嘉市健康治理的長期累積。

康健資深主編林慧淳分析嘉市治理亮點，包括整體健康治理突出、吸菸及肥胖防治成效佳、肺癌防治與疾病預防卓越，尤其嘉市並未將健康政策侷限於衛政，而是串聯衛生、教育、民政及社政等跨局處資源，形成共同治理模式。

「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。圖／嘉市府提供
「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。圖／嘉市府提供

「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。上午康健雜誌執行長蕭富元率團隊到嘉市頒獎。圖／嘉市府提供
「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。上午康健雜誌執行長蕭富元率團隊到嘉市頒獎。圖／嘉市府提供

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「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。圖／嘉市府提供
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「康健」雜誌公布2026永續健康城市大調查，嘉義市在22縣市健康治理評比中脫穎而出，拿下非六都組第一、金獎。圖／嘉市府提供

肺癌 黃敏惠 健康

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