兒虐通報不能成政治數字 台南市社會局：社工進用率88.1%六都居冠

兒虐事件不應成為政治操作工具！台南市政府社會局今表示，對於部分政治人物以通報數字，做為評判社會安全網的標準，強調兒虐通報數不能作為評判社會安全網成效的唯一標準，更不能刻意壓低數字，應鼓勵民眾如實通報，重點在於通報後能否及時介入、妥善處理。

社會局長郭乃文表示，衛福部在社會安全網考核中，將執行人力當作重點考核，依最新統計截至7月21日，台南市「強化社會安全網專業人力」進用率達88.1%，為六都最高，也高於全國平均82.8%，並高於台北市85.7%、新北市69.3%，市府依實際需求持續補實社工人力，強化社會安全網量能。

她強調，社會局不會為了數字好看，把降低通報數當作政策指標，而是積極建構「預防措施」，從跨機關聯防非法托育，到醫療介入及早辨識風險家庭，持續精進與深化兒少保護跨網絡處遇機制，全力接住每一個需要幫助的孩子。

此外，南市府也透過各項宣導活動，提醒兒少必須懂得自我防護，呼籲民眾要有警覺性，一通電話通報，也許就能改變當前困境。社會局也說，將持續優化兒虐案件緊急應變流程，透過即時聯合查訪、重大傷勢複判、專業行政裁罰及跨單位多層保護等措施，強化兒少安全機制。