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百年古蹟遇極端氣候 南市議員促修復就應考慮加固 文化局：納入考量

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員沈震東（右）表示，近年南門城垣、大東門城等重要文資陸續出現牆面崩塌、漏水等問題，令人憂心古蹟修復速度是否趕得上氣候變遷帶來的衝擊，建議文化局應在修復初期就納入加固措施。圖／取自南市議會提供
台南市議員沈震東（右）表示，近年南門城垣、大東門城等重要文資陸續出現牆面崩塌、漏水等問題，令人憂心古蹟修復速度是否趕得上氣候變遷帶來的衝擊，建議文化局應在修復初期就納入加固措施。圖／取自南市議會提供

國定古蹟台灣府城大東門城牆上月24日不敵連日豪雨，北側牆體局部崩落，引發古蹟修復能否因應極端氣候的討論，有議員要求修復初期就納入加固措施，文史工作者則建議藉此重新思考周邊空間，兼顧古蹟保存、交通與文化展示。台南市文化局回應，未來將因應極端氣候作為修復參考。

市議員沈震東表示，近年南門城垣、大東門城等重要文資陸續出現牆面崩塌、漏水等問題，令人憂心古蹟修復速度是否趕得上氣候變遷帶來的衝擊，文化局應在修復初期就納入加固措施，並全面盤點文化古蹟、歷史建築及列冊追蹤建物，建立整體保存及維護機制，避免災害發生後才補救，也可降低未來維修支出。

文化局長黃雅玲坦言，台南的府城城門多為數百年前建造，當時並沒有極端氣候變數，早期修復也多沿用傳統夯土結合磚塊工法；但磚塊具有吸水性，長時間強降雨容易讓內部夯土層含水量過高、結構不穩，增加崩塌風險。

黃雅玲也說，這是台灣及國際古蹟修復界共同面對的難題，文化局已要求施工團隊完整記錄此次受災及修復數據，未來將作為因應極端氣候的修復參考，同時在維持古蹟原貌前提下，也將強化排水及結構耐受度。

文化局指出，大東門城修復計畫將適度導入鋼構造、土壤改良材料等現代工法，加強城樓座結構，並增設洩水口、改善排水系統，降低中腹土含水量及壓力過高造成的結構風險；由於大東門城屬國定古蹟，修復方案預計23日提報中央專案審查，待核定後施工。

至於同屬府城城垣遺構的南門段殘蹟，文化局表示，目前加固支撐後沉陷情況已改善，校方8月底完成增設圍籬，中央現勘也提出後續維護建議，市府將協助校方研提專案計畫、爭取經費，進行損壞調查及修復設計。

文史工作者鄭道聰曾指出，大東門城位於圓環中心，交通動線與古蹟保存長期存在兩難，而大東門過去也曾因豪雨大規模崩塌，政府事後重新測繪、調查、紀錄並重建，因此現況基本上已屬「重建後的古蹟」。

鄭道聰建議，市府可參考新竹東門城，將地下空間納入整體規畫，評估設置地下人行通道改善行人動線，並結合展覽空間，呈現大東門城結構、府城城防及早期糖業發展歷史，讓古蹟保存不只是「修好」，也能轉化為東區文化據點。

國定古蹟台灣府城大東門城牆上月24日不敵連日豪雨，北側牆體局部崩落，引發古蹟修復能否因應極端氣候的討論。圖／南市文化局提供
國定古蹟台灣府城大東門城牆上月24日不敵連日豪雨，北側牆體局部崩落，引發古蹟修復能否因應極端氣候的討論。圖／南市文化局提供

文化局表示，針對國定古蹟台灣府城大東門城修復計畫將適度導入現代工法，並加強城樓座結構，增設洩水口、改善排水系統等，降低中腹土含水量及壓力過高造成的結構風險。圖／南市文化局提供
文化局表示，針對國定古蹟台灣府城大東門城修復計畫將適度導入現代工法，並加強城樓座結構，增設洩水口、改善排水系統等，降低中腹土含水量及壓力過高造成的結構風險。圖／南市文化局提供

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