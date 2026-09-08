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台南首輛智慧醫療車啟用 心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南首輛智慧醫療車今天啟用，心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站。圖／台南市立醫院提供
台南首輛智慧醫療車今天啟用，心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站。圖／台南市立醫院提供

台南市立醫院經衛福部「健康台灣深耕計畫」補助打造台南首輛中西醫整合智慧醫療巡迴車，今在大內區石子瀨活動中心啟用。車輛整合診療、檢查及衛教功能，將智慧科技與行動醫療導入偏鄉，提升在地醫療服務的可近性與完整性。

市立醫院人員說，這是從診間、診療床到心電圖、X光、超音波一次上車完成檢查，醫療服務直接開進偏鄉。

大內區是台南市立醫院長期深耕的偏鄉巡迴醫療據點，2022年起院長蔡良敏率領醫療團隊前往當地看診，服務並陸續延伸至左鎮、七股等地。此次智慧醫療車啟用，是醫院落實「健康台灣深耕計畫」的重要行動，透過醫療科技、在地服務與社區照護的整合，將院內專業延伸至民眾生活圈。

智慧醫療車宛如行動診間，可供中西醫診療使用，車內設有醫師診療空間及診療床，可進行針灸治療，也能施作心電圖、超音波、X光等檢查；並設有無障礙坡道方便長者及行動不便民眾上下車，洗手台設備則有助落實手部清潔、降低感染管制風險。

車輛還結合5G與太陽能系統，可由太陽能供應電力；更設計視聽設備播放健康衛教內容，車身亦可向外延展，化身戶外衛教站，一車兼具看診、檢查與衛教功能。

院長蔡良敏表示，智慧醫療車不只是將設備搬上車，更是把醫院的診療能量、科技應用及健康促進服務帶進社區。未來將結合偏鄉巡迴醫療、慢性病管理、健康篩檢及長照資源，讓智慧科技成為縮短城鄉醫療落差、強化在地照護網絡的助力。

院方表示，將以「健康台灣深耕計畫」為推動架構，結合智慧科技、偏鄉巡迴醫療與社區健康服務，讓醫療走進社區、深入偏鄉，提升民眾就醫可近性，建構更具韌性的在地健康照護網絡。為了讓醫療車更接地氣，將開放民眾為車輛命名，票選出具特色與人情味的車名。

台南首輛智慧醫療車今天啟用，心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站。圖／台南市立醫院提供
台南首輛智慧醫療車今天啟用，心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站。圖／台南市立醫院提供

台南首輛智慧醫療車今天啟用，心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站。圖／台南市立醫院提供
台南首輛智慧醫療車今天啟用，心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站。圖／台南市立醫院提供

台南首輛智慧醫療車今天啟用，心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站。圖／台南市立醫院提供
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台南首輛智慧醫療車今天啟用，心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站。圖／台南市立醫院提供
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