多日降雨溫差大 台南農改場籲農友防水稻熱病紋枯病密切注意落實排水

連續多日降雨、溫差大，部分田間水稻傳出現稻熱病、紋枯病，台南區農業改良場呼籲農友密切注意落實排水，降低田間濕度，定期巡視若發現葉片或莖基部出現初期病斑，應立即防治。

台南農改場說，稻熱病菌危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，感染稻穗則造成穀粒不充實。發病初期於葉面形成褐色或暗綠色小斑點，隨病勢進展，擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎。

稻熱病溼度高時容易發病，當氣溫劇烈變化時更嚴重，尤其施用高量氮肥、密植而通風不良稻田更容易發生，呼籲農友密切注意田間稻熱病發生，一旦發現病徵，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延。避免過多氮肥植株徒長，葉片柔弱，增加感病風險。

紋枯病隨水漂流的菌核接觸到水稻植株即附著在葉鞘外側，菌核發芽後侵入葉鞘組織進而往上蔓延，初期在葉鞘形成灰綠色水浸狀的橢圓形病斑，後來逐漸擴大變成中間灰白色邊緣褐色，有時數個病斑癒合成虎斑狀。

葉部受害時初呈濕潤狀灰綠色病斑，迅速擴大成雲紋狀或不正形的枯褐色大病斑。稻穗被害則局部呈污綠色，後腐朽枯死。環境適宜，病斑上或附近稻表面組織上的菌絲會形成菌核。

病害防治藥劑(含微生物農藥)，可查詢農藥資訊服務網(https://pesticide.aphia.gov.tw/information/。稻熱病可施用非化學農藥誘導抗病資材，中性化亞磷酸溶液1000~1500倍或者矽酸鉀1000倍稀釋液等進行防治。若有防治問題可與台南農改場研究人員林國詞、蔡小涵。電話06-5912901轉305、309。