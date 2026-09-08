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小商人質疑政治獻金「右手賣左手買」 林于玲服務處：經監院核備

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉長林于玲近日遭網紅「小商人」質疑過去政治獻金流向，林于玲服務處今天澄清所有收支均已經監察院審查核備。聯合報系資料照
嘉義縣民雄鄉長林于玲近日遭網紅「小商人」質疑過去政治獻金流向，林于玲服務處今天澄清所有收支均已經監察院審查核備。聯合報系資料照

嘉義縣民雄鄉長林于玲過去競選期間的政治獻金申報，近日遭臉書粉專「小商人」質疑，指其申報的部分採購商家與住家為同一地址，懷疑涉及利益衝突。林于玲服務處今天發聲明表示，歷次選舉政治獻金均依法申報，相關帳目及憑證已向監察院完備申報並經審查核備。

網路粉專「小商人」近日發文指出，林于玲過去競選期間曾向頂煜商行、明珠茶行及昀冠廣告等商家採購，申報金額分別約37萬8千元、12萬8千元及61萬2千元，這3家公司登記地址與林于玲住家相同，未使用統一發票，質疑「右手賣、左手買」，政治獻金恐有流向自家公司之虞。

對此，林于玲服務處今天發布3點聲明表示，歷次選舉之政治獻金收入與支出，均完全遵循政治獻金法規定辦理，相關帳目、合格憑證及收據皆已完整向主管機關監察院完備申報，並獲得監察院審查核備在案，全程公開透明，絕無任何不法或私相授受之情事。

服務處指出，選舉期間各項文宣印刷、廣告製作、宣傳活動茶水及備料，均係依據實際競選需求，向在地具備合法設立登記之店家辦理採購。所有消費皆有實質物料與服務之交付，並依規定取得合法憑證核銷，絕非無中生有。

服務處表示，鄉政推動與民雄鄉民的福祉，始終是團隊最關心且持續努力的方向。我們尊重各界的理性監督，但對於過度聯想、抹黑及帶有政治目的之不實指控，對此服務處表達遺憾，未來將繼續傾力推動民雄建設，不再對此類政治炒作隨之起舞。

嘉義縣民雄鄉長林于玲（中）近日遭網紅「小商人」質疑過去政治獻金流向，林于玲服務處今天澄清所有收支均已經監察院審查核備。聯合報系資料照
嘉義縣民雄鄉長林于玲（中）近日遭網紅「小商人」質疑過去政治獻金流向，林于玲服務處今天澄清所有收支均已經監察院審查核備。聯合報系資料照

林于玲 政治獻金 監院

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