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蒜頭糖廠城堡大門地標拆除走入歷史 居民憂喪失防洪功能

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠「蔗埕文化園區」城堡式大門是遊客進園區重要地標。不過，這座陪伴居民遊客超過20年大門，遭怪手拆除，高聳城堡瞬間成為斷垣殘壁，引發在地居民不捨，憂心汛期新大門改造喪失防洪功能，危害居民生命財產安全。圖／讀者提供
嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠「蔗埕文化園區」城堡式大門是遊客進園區重要地標。不過，這座陪伴居民遊客超過20年大門，遭怪手拆除，高聳城堡瞬間成為斷垣殘壁，引發在地居民不捨，憂心汛期新大門改造喪失防洪功能，危害居民生命財產安全。圖／讀者提供

嘉義縣故宮南院後方的六腳鄉蒜頭糖廠「蔗埕文化園區」，以五分車、台糖冰品聞名，城堡式大門是遊客進園區重要地標。不過，這座陪伴居民遊客超過20年大門，昨天遭怪手拆除，高聳城堡瞬間成為斷垣殘壁，引發在地居民不捨，憂心汛期新大門改造喪失防洪功能，危害居民生命財產安全。

居民及遊客驚見怪手拆除大門，塵土飛揚，昔日醒目城堡式被夷平。居民表示，台糖約1年前曾告知居民將進行大門改造，遲未見動工，大家不以為意，近日再接獲通知，發現真的要拆了。讓居民擔心的是防洪問題，因蒜頭糖廠曾發生嚴重淹水，園區工廠村居民依賴擋水閘門阻擋洪水，加上極端天候及秋颱侵襲頻繁，居民擔心大門拆除新設施完成前施工空窗期，遇豪雨颱風，無法防洪，生命財產安全受威脅。

居民表示，糖廠環境清幽如大公園，城堡大門是共同記憶，雖理解園區需更新，但「防水功能要升級」，希望新大門不只是外觀漂亮，更要提升防洪能力。

糖廠表示，大門改造由總公司委託民間專業公司設計發包，包括行車動線改善、綠蔭廊道及全新大門意象等，7月24日施工到明年5月19日完工，防水閘門及園區路面改善納入規畫，舊大門3天拆除，不影響防洪閘門功能，施工期間不封閉園區，施設圍籬及交通維護引導設施。

蒜頭糖廠建於1906年，日治時期曾是全台第三大糖廠。2001年納莉颱風造成廠區嚴重淹水，製糖設備受損，糖廠因此停止製糖；2003年轉型為「蔗埕文化園區」，朝觀光休閒發展，城堡式大門就是當時配合轉型所打造，至今已有22年歷史

轉型後的蒜頭糖廠，結合台糖五分車發展觀光，園區保留日式宿舍、巴洛克式建築及百年製糖工廠，並設有鐵道文物展示，成為嘉義觀光景點。遊客可搭乘五分車穿梭田園，認識昔日製糖鐵道與糖業文化，也能品嘗蒜頭糖廠招牌冰品。如今城堡大門拆除，對許多糖廠子弟及老居民而言，代表22年的共同記憶正式告別。居民一方面不捨，一方面期待「全新大門意象」早日亮相，盼改造兼顧地標特色與防洪安全，讓蒜頭糖廠迎來下一個20年。

嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠「蔗埕文化園區」城堡式大門是遊客進園區重要地標。不過，這座陪伴居民遊客超過20年大門，遭怪手拆除，高聳城堡瞬間成為斷垣殘壁，引發在地居民不捨，憂心汛期新大門改造喪失防洪功能，危害居民生命財產安全。圖／讀者提供
嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠「蔗埕文化園區」城堡式大門是遊客進園區重要地標。不過，這座陪伴居民遊客超過20年大門，遭怪手拆除，高聳城堡瞬間成為斷垣殘壁，引發在地居民不捨，憂心汛期新大門改造喪失防洪功能，危害居民生命財產安全。圖／讀者提供

蒜頭 歷史 汛期

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