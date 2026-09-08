鬼月後天結束城隍爺放鬼地藏王收鬼 嘉義城隍夜巡趕鬼登場

嘉市農曆7月鬼月，傳統有「7月初一城隍廟開鬼門，7月底九華山地藏庵關鬼門」說法，民間稱「城隍爺放鬼、地藏王收鬼」。農曆7月後天結束，國定古蹟嘉義城隍廟11日（農曆8月1日）舉辦「城隍夜巡諸羅城」；九華山地藏庵昨天（農曆7月26日）起，一連4天舉行盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會，為鬼月民俗畫下句點。

嘉市農曆7月城隍廟開鬼門。相傳城隍爺慈悲開啟鬼門，讓「好兄弟」到人間接受普渡；市區各地依傳統輪流普渡，形成「輪普」習俗。月底地藏庵舉行法會、關閉鬼門，完成普渡祭典。地藏庵為期4天拔薦法會，首日進行「召請引魂」，法師團依拔薦蓮座名冊召請魂靈，桌上擺滿供品，象徵陽上親人對先人孝思與虔敬。廟方表示，透過法會薰習，讓先人獲得安頓、離苦得樂，讓信眾沉澱心靈、消弭雜緒。

法會第一天點燃「斗燈」，置斗火圓形木斗，內裝白米，米上插有七星劍、秤、剪刀、尺、鏡子、涼傘及斗籤等，斗火代表本命燈，長燃象徵延長生命；白米象徵五穀及宇宙星辰；米斗與涼傘分別象徵大地與蒼天，展現傳統法會豐富文化意涵。

城隍廟夜巡諸羅城今年結合中央噴水圓環整修竣工點燈儀式，邀集台北關渡宮、台南祀典大天后宮、彰化南瑤宮及新加坡兀蘭蓮天宮等參與，規模創歷年之最。最大亮是建廟超過300年關渡宮首度南下設紅壇，由關渡二媽坐鎮；另邀松山霞海城隍廟城隍尊神、五路武財神設壇，並有新加坡宮廟跨海交流，讓傳統城隍祭典增添國際色彩。

11日下午5時30分，「人模鬼樣．神鬼魅影」創意踩街競賽，沿中正路、文化路、民族路及國華街遊行。晚間6時20分夜巡在中央噴水圓環展開，推出「綏靖城隍鳳凰高展」大型光影嘉年華，結合宗教信仰、現代劇場、雷射光影及高空特技。壓軸由台灣特技團演出「鳳凰神」，透過高難度板凳功、烈火特效與雷射光影，呈現「火舞鳳凰」、「百鳥朝鳳」等場景，以大型紅色鳳凰展翅及隊形變化，象徵神明降臨、祥瑞降世，將夜巡氣氛推向最高潮。

「諸羅城隍夜巡」在鬼門關閉舉行，城隍爺依古禮夜巡諸羅城，護佑地方平安，寓意引領逾期未返好兄弟返回陰間，與九華山地藏庵「關鬼門」傳統呼應，形成嘉義獨有「城隍爺放鬼、地藏王收鬼」完整民俗脈絡。

農曆7月後天結束，國定古蹟嘉義城隍廟11日（農曆8月1日）舉辦「城隍夜巡諸羅城」，圖為去年遊行盛況。圖／截自嘉義城隍廟臉書

農曆7月後天結束，國定古蹟嘉義城隍廟11日（農曆8月1日）舉辦「城隍夜巡諸羅城」，圖為去年遊行盛況。圖／截自嘉義城隍廟臉書

九華山地藏庵昨天（農曆7月26日）起，一連4天舉行盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會，為鬼月民俗畫下句點。圖／截自九華山地藏庵臉書

九華山地藏庵昨天（農曆7月26日）起，一連4天舉行盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會，為鬼月民俗畫下句點。圖／截自九華山地藏庵臉書