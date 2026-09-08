9鄉鎮無客運 雲林擬導入幸福巴士

雲林全縣有九個鄉鎮無市區客運營運，縣府盤點需求後，規畫口湖鄉在今年底之前、四湖鄉明年四月前導入幸福巴士服務，縣府表示，平日每天六班次，假日採取預約制提供服務，並採九人座以下小車營運，提高偏鄉運輸彈性。

雲林現有十二條市區客運路線，包括二○一、二○二、三○一等路線串聯高鐵雲林站、台鐵車站和主要鄉鎮，以及四條「幸福巴士」、三條「台灣好行」，交通工務局統計，二○一高鐵快捷是雲林市區客運利用率最高路線，年運量達卅四點五萬人次，目前每天六十二班次；其次為三○一高鐵雲林站往返北港，平日十六班、假日廿四班。

然而林內、西螺、二崙、崙背、麥寮、台西、大埤、口湖、四湖共九鄉鎮尚無相關服務，交通工務局長汪令堯說，先前邀集各地方公所開會盤點全縣交通服務需求，並與社會處、衛生局等單位合作，蒐集居民就醫動線及社會服務據點，將優先改善海線口湖、四湖等公共運輸涵蓋率較低地區。

汪令堯指出，口湖規畫三條支線，串聯口湖與北港的就學、就醫據點，並銜接嘉義長庚醫院等重要醫療資源，預計最快今年底前啟動；四湖則規畫「四湖環線」，串聯主要聚落及生活機能據點，預計明年四月通車。兩路線平日規畫各六班次，假日則以預約制提供服務。

交通工務局表示，口湖、四湖之外，將持續盤點需求，逐步擴展幸福巴士服務至其餘七鄉鄉鎮。