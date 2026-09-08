安南代位求償執行卡關 議員籲比照新竹

台南安南區海佃路空地廢棄物火警爆炸案波及周邊上百戶住宅，市府三天前開說明會表示消防局做為民事訴訟的「選定當事人」，與有意參與的受災戶共同向肇事者求償，但有住戶不滿須繳裁判費；議員昨質詢要求比照新竹氣爆案代位求償方式，並由單一窗口統整需求。

市府法制處回應，已向新竹市政府詢問代位求償的法源依據及執行方式，了解是否能比照辦理，待竹市府回文後立即通知受災戶；環保局表示，現由安南區公所擔任單一窗口受理各項陳情。

市府提供受災戶緊急處理費和慰助金，目前一五○戶申請，其中十二萬元的緊急處理費及慰助金共十一戶、一萬元的每一受損樓層緊急處理費及慰助金共七十二戶、二千元的每一受損樓層緊急處理費及慰助金共六十七戶。

市府五日辦說明會指出，依「民事訴訟法」規定開放有意願的受災戶選定消防局作為訴訟當事人，統一委任律師提起損害賠償訴訟，參與受災戶的委任律師費由消防局全額負擔、裁判費依各受災戶請求的賠償金額比例分擔，房屋損害程度若須專業鑑定，鑑定費由房屋所有權人負擔；部分受災戶當場說希望代位求償。

「該救助的先救助、該負責的就負責」議員陳怡珍質詢說，不少受災戶納悶「為何新竹可以，台南不能？」市府應一周內了解代位求償法源依據、執行方式及實際進度，研議台南是否能比照辦理，並建議對房屋重大受損者先以緊急災難救助經費，或者比照維冠地震專案方式提供必要救助，再依法追償。

市長黃偉哲說，代位求償須找出相對應的法規，但該負責的就應該負責，本周也會針對受損車輛公布慰助金發放措施。