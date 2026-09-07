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日本宮城縣議長拜會 黃偉哲邀參與大台南旅展

中央社／ 台南7日電

日本宮城縣議會議長佐佐木幸士率領今天率團到台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方就教育旅行及觀光交流等議題交換意見，黃偉哲並邀請宮城縣參與將在11月舉辦的大台南國際旅展。

佐佐木幸士率領宮城縣議員、教育委員會及經濟商工觀光部等一行14人，由財團法人台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧陪同拜會黃偉哲，台南市政府教育局、新聞及國際關係處、觀光旅遊局等局處代表出席與會。

黃偉哲在會中表示，台南與宮城縣在城市交流上已有深厚情誼，期盼可進一步延續到年輕世代，而深入認識彼此就是最好方式，未來可透過年輕世代體育競賽、修學旅行等教育交流，讓兩地青年有更多相互認識、交流學習機會，使台日友誼持續向下扎根，並代代延續。

黃偉哲提及，旅遊以及地方特色物產交流也是認識彼此重要方式，而台南將於今年11月舉辦「2026大台南國際旅展」，邀請宮城縣透過旅展推廣觀光資源與特色物產，讓更多台南市民認識宮城，也進一步深化雙方在觀光及城市交流合作。

佐佐木幸士表示，他是台南友誼市宮城縣仙台市選區出身議員，非常樂見兩市長年維持熱絡交流，他響應黃偉哲推動年輕世代交流想法，宮城縣教育委員會已與台灣簽署「教育交流合作備忘錄」，而台南擁有豐富歷史文化，如果能讓宮城縣的孩子親身認識台南，將是非常有意義的事。

佐佐木幸士說，未來願意協助推動更多青年及教育交流，讓兩地年輕世代建立深厚情誼，成為台日友誼延續重要共同資產。

台南市政府提供資料指出，宮城縣人口約222萬，縣廳所在地仙台市為台南的友誼市，台南一中、家齊高中過去均曾赴宮城縣進行教育交流，累積良好交流基礎。訪團今天也前往南科國際實驗高級中學參訪，了解台南實驗教育發展現況。

黃偉哲 日本 台南

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