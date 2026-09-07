「若瑟寶寶」江威儒畫出故鄉最療癒風景 回到出生地若瑟醫院辦畫展

33年前在雲林虎尾若瑟醫院出生的藝術家江威儒，以「若瑟寶寶」身分回到出生的醫院開辦「日常的療癒風景」藝術展，更以家鄉生活為創作靈感的多幅作品，表現出濃濃家鄉情，即日起至11月30日，在醫院一樓及六樓文化走廊展出，讓病友、家屬與醫護人員透過一幅幅畫作，看見雲林土地最平凡卻動人的風景。

江威儒是雲林在地藝術家，也是出生於若瑟醫院的「若瑟寶寶」，這次回到生命起點舉辦展覽，他決定將作品拍賣所得的30％捐贈給若瑟醫院公益基金，把畫布的溫暖化為支持醫療與照顧社區的實際力量。

畢業於國立臺北藝術大學美術學系碩士的江威儒，曾獲中華民國版印年畫首獎、集保藝術賞等多項肯定。從都市回到雲林後，他重新發現家鄉的美好，街角的植物、窗邊的盆景、日常交通途中一閃而過的風景，都成為滋養心靈的療癒畫面。

江威儒說，回到雲林後，才發現熟悉的土地藏著許多安靜而溫柔的風景。他將流動與速度感融入畫面，期待大家在欣賞作品，也能放慢腳步，感受生活中的平靜與美好。

若瑟醫院長卓瑩祥表示，醫院不只是治療疾病的地方，更應是一個讓人感受到希望與溫暖的空間。期待透過藝術展，陪伴每一位走進醫院的人，在不安與忙碌之中找到安定力量，重新看見那些平凡卻值得珍惜的美好時光。

藝術家江威儒是在虎尾若瑟醫院出生的「若瑟寶寶」，用家鄉情畫出最療癒風景，在生命起點的若瑟醫院辦畫展，並以畫捐愛，別具意義。圖／若瑟醫院提供