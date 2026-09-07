還願文昌筆竟放錯 男連3晚夢見土地公、國姓公提醒「放錯了」

高雄一名20多歲男子為感謝雲林「五股開臺尊王」（俗稱國姓公）庇佑親戚順利考上理想大學，準備一盒文昌筆還願，託友人送到位於雲林縣斗南鎮靖興里的國姓公紅壇，沒想到文昌筆竟被放錯地方，男子連續3晚夢見土地公、國姓公提醒「放錯地方了」，他半信半疑從高雄騎車到雲林查看，沒想到真的在國姓公紅壇附近的福安宮找到那盒文昌筆，令信徒嘖嘖稱奇。

五股開臺尊王參房股值年爐主宋文傑昨將這段「一盒還願筆、不可思議的巧合」經過發布在臉書，引起網友熱議。宋文傑表示，這名男子今年6月中旬曾騎機車載著準備參加大學指考的親戚，到斗南靖興里紅壇參拜，祈求國姓公庇佑考上理想大學。當時恰巧有一對母子因考試考得不錯，在紅壇放置文昌筆還願，考生隨手拿走一支筆。

沒想到親戚果真順利考上理想大學，男子買了一盒文昌筆還願，並託朋友送到紅壇，卻發生意外插曲。宋文傑說，男子事後連續3晚夢見土地公及國姓公，夢中土地公告知他「放錯地方了，這是五股開臺尊王的還願筆」，五股開臺尊王也提醒「放錯地方了」。男子醒來後覺得奇怪，雖半信半疑，仍決定親自到斗南查看。

9月5日，該名男子從高雄騎機車北上雲林，花了近3個小時，約在晚間7時左右抵達斗南國姓公紅壇，經查發現友人真的把那盒文昌筆放在紅壇路口附近的福安宮，男子隨即向土地公稟告，並將文昌筆帶回五股開臺尊王紅壇完成還願，整段過程讓許多信徒直呼不可思議。

宋文傑表示，五股開臺尊王有神無廟，每年由五股13庄輪流值年設置紅壇奉祀，每年神明移駕至下一處紅壇，並舉行「過爐」儀式，吸引數萬名信眾隨香參與，是雲林縣重要民俗文化。

高雄一名20多歲男子為感謝雲林「五股開臺尊王」（俗稱國姓公）庇佑親戚順利考上理想大學，準備一盒文昌筆還願，託友人送到位於雲林縣斗南鎮靖興里的國姓公紅壇，沒想到文昌筆竟被放錯地方，男子連續3晚夢見土地公、國姓公提醒「放錯地方了」。圖／翻攝自五股開臺尊王臉書