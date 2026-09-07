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《LONG FLOW TAINAN 攏Hô樂》展覽河樂廣場登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

適逢台南運河百年，《LONG FLOW TAINAN 攏 Hô 樂》5日晚間於河樂廣場開幕，展覽以「時間返溯」為題，透過7件涵蓋裝置、影像、互動及體感形式的藝術作品，引領民眾從今日的河樂廣場逆流而上，循著中國城、新運河至古運河的歷史脈絡，重新認識台南與水共生的城市記憶。

台南市長黃偉哲表示，台南運河走過百年歲月，不僅見證城市發展，也承載不同世代市民的生活記憶。此次策展巧妙運用河樂廣場的水域、坡道與橋下空間，將藝術創作融入城市場域，帶領民眾循著1823年古運河、1926年新運河、1983年中國城，到2020年至今的河樂廣場，在藝術作品中感受不同時代的城市變遷。

黃偉哲感謝所有參與策展、創作及活動的團隊。

文策院院長王敏惠表示，此次活動不只是單次展演，更希望串聯文化內容、場域、城市與產業，透過各方共同投入及文化轉譯，為城市創造能夠長期累積的文化IP與城市體驗，並逐步發展成台南新的文化品牌，讓大家每年都能在河樂廣場相聚，感受城市文化魅力。

文化局表示，《LONG FLOW TAINAN 攏 Hô 樂》由曾打造「龍崎光節：空山祭」的艸非火團隊策展，並結合文化資產保存與再利用概念，媒合市府文資建材銀行，將「台灣成功號」退役船桅、船體構件及老建築拆卸留下的舊木料融入藝術創作，另透過光雕、水霧及光影等多元媒材，呈現台南運河不同時期的歷史軌跡，讓老物件在藝術創作中展現新的生命。

今日開幕活動並推出「在河市集」及水域限定演出《時間線上の攏河樂計劃》，演員於河樂廣場水域涉水而行，以表演呈現跨越時空的運河旅程，帶領觀眾從藝術展演感受台南運河百年變遷。

文化局指出，《LONG FLOW TAINAN 攏 Hô 樂》展期至11月1日，每日下午5時30分至晚間10時於河樂廣場展出，每週二休展，免費入場。展覽期間另規劃策展人導覽、講座、文史走讀、情境式導覽及工作坊等系列活動，邀請市民及遊客走進河樂廣場，循著水路與藝術作品認識台南運河百年故事。

聚傳媒

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