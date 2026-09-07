寶寶抓周萌翻新營 「童伴台南」近9/12、19接續登場

照片取自臺南市政府

臺南市政府社會局6日下午於新營南瀛堂辦理「115年度親職教育活動－童伴台南・寶寶抓周親子派對」，吸引近400位親子熱情參與，社會局長郭乃文到場與家長共同見證寶寶成長的重要時刻。活動結合寶寶抓周、親子DIY及育兒政策宣導等多元內容，現場溫馨熱鬧，臺南市議員沈家鳳、李宗瀚等服務處代表也到場共襄盛舉。

臺南市長黃偉哲表示，市府以「安心托育、幸福成長」為核心理念，推動「放心生養、安心托顧、開心成長」三大方向，從孕期照顧、托育支持到親子陪伴，協助家庭兼顧工作與育兒。其中，未滿2歲育兒津貼平均每年投入約10億元經費，以實質經濟支持減輕家庭育兒負擔。市府未來將持續以家庭需求為核心，整合跨局處資源，打造更溫暖、宜居的友善育兒城市。

參加活動的李小姐分享，家中有大寶和小寶，這次全家總動員，陪著兩個孩子一起體驗抓周，留下難忘回憶。活動在主持人帶領下，依序體驗過聰明門、敲智慧鑼及雞腿、紅龜粿等傳統祝福儀式，並準備各式抓周與祈福用品。寶寶最後抓到麥克風、計算機及醫護用品，讓全家又驚喜又開心。

社會局長郭乃文指出，臺南持續擴充多元育兒支持，自111年首辦日間定點臨時托育，114年10月再增設夜間定點臨托，目前已布建23處據點；113年起推動到宅育兒指導服務，已培育近300名專業指導員，另已布建19處公共托育機構、13處親子悠遊館及1處兒童館，持續提供家庭更便利、多元的育兒支持。

社會局說明，「童伴台南・寶寶抓周親子派對」共規劃4場，安平場及9月6日新營場已完成，後續將於9月12日在佳里第二聯合活動中心、9月19日在新市區三里聯合活動中心接續登場。活動除安排未滿2歲兒童家庭參與抓周，也規劃未滿6歲親子DIY及育兒政策宣導專區，讓更多家庭就近參與，在歡樂互動中認識臺南各項育兒、托育及家庭支持資源。

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