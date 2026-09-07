挖到清代空棺卡關？台南永康道路延宕逾1年 工務局：明年4月底完工

台南永康次17-3道路開闢工程原訂去年9月完工，卻因施工挖掘出清代文物，工期一再延宕，至今進度僅約16.5%。市議員李鎮國今質詢指出，該道路開闢後可串聯復興路128巷一帶至忠孝一路，卻因考古程序延宕，一波三折，周邊居民不僅苦等道路完工，大雨時還面臨土石沖刷問題，質疑考古審查恐成地方建設推動的阻礙。

李鎮國表示，該處早期為眷村及建築廢棄物填埋區，工程期間發現清代空棺，除增加300多萬元考古預算，也讓工程從去年11月一路延宕至今，由於施工停擺，遇到大雨時土石容易沖刷至鄰近住戶，造成財產損害與生活不便。他認為，若工程一挖到零星文物就必須長期停工，恐影響市政建設效率。

工務局表示，目前工程實際進度約16.5%，因工程範圍仍須配合文資搶救發掘，加上近期天候因素影響，工期配合展延，預計明年4月底完工。

文資處指出，該道路工程涉及「四分子疑似考古遺址」，工務局自2024年起委託台南考古中心進行試掘，發現部分蔦松文化層及歷史時期墓葬，考量工程可能影響考古遺址，經現勘及研商後，已調整部分設計，避開大範圍搶救發掘，兼顧文資保存與工程推動。

文資處說，變更設計後，部分道路側溝範圍仍須進行搶救發掘，台南考古中心預計9月進場，若不受天候等因素影響，預計9月底完成田野發掘，後續將銜接道路施工，盼工程順利推進。