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奇美音樂節壓軸場名琴助陣 史戴納中提琴全球僅4把

中央社／ 台南7日電

奇美博物館2026奇美音樂節將於11月14日推出壓軸節目「布拉姆斯與德弗札克的名曲盛宴」，8把館藏德奧系統名琴亮相，包含全球僅存4把之一的「史戴納中提琴」，帶樂迷感受震撼。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，「山光水色，雨暴風狂：布拉姆斯與德弗札克的名曲盛宴」為2026奇美音樂節壓軸節目，將於11月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。

館方表示，此場音樂會由精研布拉姆斯且榮獲艾維理．費雪職業大賞國際鋼琴名家劉孟捷擔綱獨奏，攜手土倫歌劇院音樂總監維克多利安．范努斯敦（Victorien Vanoosten）與國立台灣交響樂團（NTSO）共同詮釋大師鉅作。

奇美博物館指出，NTSO首席群將特別使用8把奇美館藏德奧系統名琴，為樂團增添飽滿的中低音域色彩，最受矚目的是1674年製作的獅頭造型中提琴，為製琴大師史戴納（Jacob Stainer）全球僅存4把中提琴作品之一，將引領樂迷親耳感受19世紀德奧交響樂音風采。

館方指出，2026奇美音樂節「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」系列音樂會，自9月起在奇美博物館奇美廳、高雄衛武營國家藝術文化中心安排多場音樂饗宴，並搭配奇美博物館典藏名琴共同登場。

奇美博物館 音樂會

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