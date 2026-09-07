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台南長榮路鋼便橋年底擬封閉拆除 議員喊話：別等封路才找替代方案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南鐵路地下化工程邁入收尾階段，近期傳出長榮路高架鋼便橋預計在今年底全線封閉拆除，道路復舊工程恐長達約一年，引發地方高度關注與憂心。圖為長榮路高架鋼便橋2020年完工情況。記者萬于甄／攝影
台南鐵路地下化工程邁入收尾階段，近期傳出長榮路高架鋼便橋預計在今年底全線封閉拆除，道路復舊工程恐長達約一年，引發地方高度關注與憂心。圖為長榮路高架鋼便橋2020年完工情況。記者萬于甄／攝影

台南鐵路地下化工程邁入收尾階段，近期傳出長榮路高架鋼便橋預計在今年底全線封閉拆除，且道路修復工程長達約一年，引發地方高度關注與憂心。市議員陳怡珍指出，長榮路鋼便橋為當地交通要道，若貿然封閉將造成嚴重交通衝擊，呼籲相關單位應在配套措施完備後再行施工。

對此，交通局表示，該區道路條件較為複雜，後續除須拆除高架便道，也須填平原有地下道，施工期恐有一段時間須全線封閉，將持續與交通部鐵道局研商施工工序及交通維持方案，儘可能縮短道路封閉時間。

陳怡珍說，有關長榮路高架鋼便橋封閉拆除一事，鐵道局相關計畫仍在修改中，尚未正式送市府核定，實際拆除工期與交通維持方式也未完全確定，但預計10月鐵路全線下地後，相關拆除工程就會陸續進入階段，但市府不能等到施工前才開始思考交通問題，應提前做好準備。

她提到，北區實踐街平交道與長榮路鋼便橋是彼此連動的重要交通設施，當初實踐街平交道封閉，就是等長榮路鋼便橋完成後，才降低封路對地方交通造成的衝擊；如果兩項工程同時施工，勢必讓原本已經繁忙的北區交通雪上加霜。

陳怡珍要求，市府務必掌握鐵路地下化工程時程，長榮路鋼便橋拆除時務必開通實踐街平交道汽車通行，讓兩項工程錯開施工期間，並提前提出完整交通維持計畫，包括替代道路、交通分流、大眾運輸接駁，以及上下班尖峰時段的疏導措施，別等到道路封閉才發現沒有替代方案。

交通局長王銘德回應，鐵路地下化後，沿線多處橫交路段將陸續拆除、填平及道路調整等，市府將與鐵道局通盤檢討各路段施工順序及交通維持方式，避免鄰近道路同時施工，盡可能降低工程期間對周邊交通的衝擊，針對長榮路高架鋼便橋工程，會爭取在施工條件允許情況下，保留1至2個車道供車輛通行。

她強調，鐵路地下化是台南重要的城市建設，在大型工程進入最後階段，更考驗市府的整合與應變能力，呼籲市府要把工程期間可能產生的問題提前處理，讓重大建設順利完成，讓市民少一點等待與不便。

南市議員陳怡珍（左）因此次並未參與市議員選舉，今也是其最後一次質詢，除持續關心台南重大建設外，最後也戴上學士帽、獻花給予即將卸任的台南市長黃偉哲（右）。記者萬于甄／攝影
南市議員陳怡珍（左）因此次並未參與市議員選舉，今也是其最後一次質詢，除持續關心台南重大建設外，最後也戴上學士帽、獻花給予即將卸任的台南市長黃偉哲（右）。記者萬于甄／攝影

議員 長榮 台南 交通部

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