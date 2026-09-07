台南安南海佃路爆炸受災戶求償恐卡關 議員促南市府比照新竹代位求償

台南安南區海佃路空地廢棄物火警爆炸案事故，波及周邊百餘戶住宅、車輛等，南市府近期針對損害賠償訴訟開說明會，許多受災戶最關心後續重建與求償問題，就怕面臨「不知道找誰」困境，市議員陳怡珍今質詢要求市府一周內研議比照新竹氣爆案採代位求償，並由單一窗口統整受災需求，強調「該救助的先救助、該負責的就負責」，別讓災民苦等行政程序。

陳怡珍表示，2個月前新竹發生氣爆事故後，新竹市政府曾採取代位求償方式協助受災民眾，也讓不少受災戶納悶「為何新竹可以，台南不能？」要求市府團隊應在一周內向新竹市政府了解代位求償法源依據、執行方式及實際進度，研議台南是否能比照辦理。

她也要求，市府應建立單一窗口，讓受災戶能一次掌握受災認定、慰助、修繕及求償程序，並建議對於房屋重大受損、急待修繕者，可先以緊急災難救助經費或比照維冠地震專案方式提供必要救助，再依法追償，讓受災戶早一天安心，早一天重建家園。

市長黃偉哲表示，代位求償必須找出相對應的法規，該負責的就應該負責，本周也會針對受損車輛公布發放慰助金措施。法制處也回應，目前已向新竹市政府詢問代位求償的法源依據及執行方式，了解是否能比照辦理，待新竹市政府回文後，將立即通知受災戶。

此外，環保局提到，現階段後續將由安南區公所擔任單一窗口，統一受理災民各項陳情，再由公所向市府各局處協調處理，讓民眾不必自行尋找不同權責單位。