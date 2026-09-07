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雲林縣9鄉鎮無市區公車服務 將新增口湖、四湖兩路線

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣有9鄉鎮無市區公車或幸福巴士服務，交通工務局盤點各鄉鎮需求，規畫口湖鄉今年底前、四湖鄉明年4月前導入幸福巴士服務，圖為雲林縣斗南幸福巴士。聯合報系資料照
雲林縣有9鄉鎮無市區公車或幸福巴士服務，交通工務局盤點各鄉鎮需求，規畫口湖鄉今年底前、四湖鄉明年4月前導入幸福巴士服務，圖為雲林縣斗南幸福巴士。聯合報系資料照

雲林偏鄉公共運輸不足，全縣有9鄉鎮無市區公車幸福巴士服務，交通工務局盤點各鄉鎮需求，規畫口湖鄉今年底前、四湖鄉明年4月前導入幸福巴士服務，平日每天6班次、假日採取預約制提供服務，讓偏鄉居民就醫、就學及日常採買更便利。

雲林縣現有12條市區客運路線，包括4條幸福巴士及3條台灣好行，並透過201、202、301等路線串聯高鐵雲林站、台鐵車站及主要鄉鎮；幸福巴士則以固定班次搭配預約服務，補足一般公車難以涵蓋的偏遠聚落。

現有市區客運路線涵蓋斗六、斗南、虎尾、北港、水林、元長、水林、古坑、莿桐等鄉鎮市，交通工務局統計，林內、西螺、二崙、崙背、麥寮、台西、大埤、口湖、四湖等9鄉鎮尚無幸福巴士或市區客運營運。

交通工務局長汪令堯表示，先前邀集各地方公所開會，盤點全縣交通服務需求，並與社會處、衛生局等單位合作，蒐集居民就醫動線及社會服務據點，將優先改善海線口湖、四湖等公共運輸涵蓋率較低地區，將採9人座以下小客車營運，以固定路線搭配預約服務，提高偏鄉運輸彈性。

其中口湖規畫3條支線，串聯口湖與北港的就學、就醫據點，並銜接嘉義長庚醫院等重要醫療資源，預計最快今年底前啟動；四湖則規畫「四湖環線」，串聯主要聚落及生活機能據點，預計明年4月左右通車。兩路線平日規畫各6班次，假日則以預約制提供服務。

口湖、四湖兩條路線上路後，全縣尚有林內、西螺、二崙、崙背、麥寮、台西、大埤等7鄉鎮無幸福巴士或市區客運，交通工務局表示，先前已陸續召開相關會議，未來將持續盤點需求，逐步擴展幸福巴士服務至尚未涵蓋的鄉鎮。

汪令堯表示，依據現有路線使用情形來看，201高鐵快捷是雲林市區客運利用率最高路線，年運量達34.5萬人次，目前每天62班次；其次為301高鐵雲林站往返北港，平日16班、假日24班。

雲林縣有9鄉鎮無市區公車或幸福巴士服務，交通工務局盤點各鄉鎮需求，規畫口湖鄉今年底前、四湖鄉明年4月前導入幸福巴士服務，圖為雲林縣斗南幸福巴士。聯合報系資料照
雲林縣有9鄉鎮無市區公車或幸福巴士服務，交通工務局盤點各鄉鎮需求，規畫口湖鄉今年底前、四湖鄉明年4月前導入幸福巴士服務，圖為雲林縣斗南幸福巴士。聯合報系資料照

雲林縣有9鄉鎮無市區公車或幸福巴士服務，交通工務局盤點各鄉鎮需求，規畫口湖鄉今年底前、四湖鄉明年4月前導入幸福巴士服務，圖為雲林縣斗南幸福巴士。聯合報系資料照
雲林縣有9鄉鎮無市區公車或幸福巴士服務，交通工務局盤點各鄉鎮需求，規畫口湖鄉今年底前、四湖鄉明年4月前導入幸福巴士服務，圖為雲林縣斗南幸福巴士。聯合報系資料照

雲林 公車 斗六 口湖鄉 幸福巴士

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