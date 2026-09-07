快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

聽新聞
0:00 / 0:00

長庚醫科嘉縣新廠將完工 9月12日創新學院辦徵才

中央社／ 嘉義縣7日電

長庚醫學科技公司在嘉義縣馬稠後產業園區設置新廠，今年底將完工投產營運，9月12日在嘉義縣人力發展所創新學院舉辦徵才活動，釋出60多個職缺，歡迎應徵。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，長庚醫科公司在嘉義馬稠後產業園區投資新台幣35億元打造智慧化廠房，積極布局智慧醫療與智慧製造產業，新廠在113年6月動土，目前已接近完工。

縣府勞青處長陳奕翰表示，因應年底投產，長庚醫科釋出超63個職缺，為此縣府在9月12日下午1時至4時於創新學院1樓餐廳辦理「長庚醫學科技公司現場徵才活動」。

陳奕翰說，此次徵才職缺包括品檢作業、各類助理技術士、環安作業、管理技術士、總務作業、資材作業、成品作業、助理工程師、醫儀設備維護、速凍食品配膳、助理技術員、加工作業、焊接作業、病床組裝、設計製作、組裝生產管理及醫儀生產管理等多元職缺，工作地點位於馬稠後園區及嘉義長庚醫院，錄取後最快1個月內即可上工。

陳奕翰表示，長庚醫科公司進駐馬稠後展現企業對嘉義環境及發展潛力的肯定，縣府將持續透過徵才活動及就業服務措施，協助企業延攬優秀人才，讓青年、返鄉就業民眾及轉職者掌握更多優質工作機會。

此外，朴子就業中心及嘉義榮民服務處也會在現場設攤宣導各項就業資源，協助民眾了解政府就業服務措施，提升求職成功機會。

相關職缺資訊請至：https://reurl.cc/OQVK9g查詢或洽詢就業服務專線05-3621195。

長庚 徵才 醫科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆長庚醫院辦健走實踐永續生活！田徑場即將啟用 謝國樑邀民眾多運用

深耕八年成果亮眼！新北勞工局以33項首創政策鍛造最強勞權護盾

教師荒開學首周9成教師超鐘點 教育部公布7措施：中央和地方共同努力

台積電覓地…三部會來幫忙 盤點手中資源協助拓點

相關新聞

嘉義光織影舞10大裝置曝光　9公尺巨型維尼中秋現身北香湖

嘉義市年度夜間光影盛事「光織影舞」將於9月25日中秋節登場，今年以「小熊維尼」100周年為主題，市府今天進一步曝光10大光影藝術裝置，其中9公尺高巨型小熊維尼將矗立北香湖畔，湖面還有直徑5公尺巨大月球及維尼氣偶，讓北香湖化身「光影森林」。

廣角鏡／台南學甲多功能教育園區啟用 流浪貓狗有新家

台南學甲多功能教育園區六年多前展開規畫興建，歷經地方抗爭等波折，市長黃偉哲昨主持啟用，他說，盼改善遊蕩犬問題、提升認養機會，同時提供地方休憩與運動的公共空間。市府表示，園區規畫收容館、教育館、寵物公園及休閒步道四大核心設施，提供約四百隻犬與四十隻貓的收容空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。