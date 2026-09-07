長庚醫科嘉縣新廠將完工 9月12日創新學院辦徵才

長庚醫學科技公司在嘉義縣馬稠後產業園區設置新廠，今年底將完工投產營運，9月12日在嘉義縣人力發展所創新學院舉辦徵才活動，釋出60多個職缺，歡迎應徵。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，長庚醫科公司在嘉義馬稠後產業園區投資新台幣35億元打造智慧化廠房，積極布局智慧醫療與智慧製造產業，新廠在113年6月動土，目前已接近完工。

縣府勞青處長陳奕翰表示，因應年底投產，長庚醫科釋出超63個職缺，為此縣府在9月12日下午1時至4時於創新學院1樓餐廳辦理「長庚醫學科技公司現場徵才活動」。

陳奕翰說，此次徵才職缺包括品檢作業、各類助理技術士、環安作業、管理技術士、總務作業、資材作業、成品作業、助理工程師、醫儀設備維護、速凍食品配膳、助理技術員、加工作業、焊接作業、病床組裝、設計製作、組裝生產管理及醫儀生產管理等多元職缺，工作地點位於馬稠後園區及嘉義長庚醫院，錄取後最快1個月內即可上工。

陳奕翰表示，長庚醫科公司進駐馬稠後展現企業對嘉義環境及發展潛力的肯定，縣府將持續透過徵才活動及就業服務措施，協助企業延攬優秀人才，讓青年、返鄉就業民眾及轉職者掌握更多優質工作機會。

此外，朴子就業中心及嘉義榮民服務處也會在現場設攤宣導各項就業資源，協助民眾了解政府就業服務措施，提升求職成功機會。

相關職缺資訊請至：https://reurl.cc/OQVK9g查詢或洽詢就業服務專線05-3621195。