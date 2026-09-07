快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義光織影舞10大裝置曝光　9公尺巨型維尼中秋現身北香湖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
北香湖公園入口將化身巨大故事扉頁，以小熊維尼100週年為主題的繪本隧道，帶領遊客走進「光影森林」。圖／嘉義市政府提供
北香湖公園入口將化身巨大故事扉頁，以小熊維尼100週年為主題的繪本隧道，帶領遊客走進「光影森林」。圖／嘉義市政府提供

嘉義市年度夜間光影盛事「光織影舞」將於9月25日中秋節登場，今年以「小熊維尼」100周年為主題，市府今天進一步曝光10大光影藝術裝置，其中9公尺高巨型小熊維尼將矗立北香湖畔，湖面還有直徑5公尺巨大月球及維尼氣偶，讓北香湖化身「光影森林」。

市長黃敏惠表示，「森林聚光站」以高達9公尺的小熊維尼造型氣偶迎賓，手持3公尺紅色氣球；「月畔甜蜜漣漪」則將5公尺巨大月球置於湖面，搭配散發金色光暈的蜂蜜罐及趴臥水面的小熊維尼，藉由湖面倒影形成光影場景，也正好呼應中秋賞月氣氛。

觀光新聞處長鄭雅文說，入口「開光小序：故事的起點」將打造高4公尺、全長20公尺的繪本隧道，營造走進百畝森林的場景；「霧霧微光林」則以5公尺竹編結構、燈光及花朵裝置打造森林樹屋。

其餘還有「暖暖座椅」、「飛飛亮光」、「蜂蜜派對」、「願望轉轉」、「飄飄光河」及「躲光基地」等，融入跳跳虎、小豬、屹耳等角色，透過氣球、互動地景及光影呈現不同故事場景。

「2026嘉義市光織影舞」展期自9月25日至10月11日，今年邁入第7年，橫跨中秋及雙十連假，市府希望藉由小熊維尼百年經典故事與北香湖自然景觀結合，延續嘉義市秋季夜間觀光熱潮。

「2026嘉義市光織影舞」以小熊維尼100週年為主題，湖面光影裝置結合蜂蜜罐及倒影，營造中秋賞月氛圍。圖／嘉義市政
「2026嘉義市光織影舞」以小熊維尼100週年為主題，湖面光影裝置結合蜂蜜罐及倒影，營造中秋賞月氛圍。圖／嘉義市政

光織影舞以小熊維尼經典角色打造「光影森林」，跳跳虎、小豬及屹耳搭乘紅色氣球，呈現童趣夜間場景。圖／嘉義市政府提供
光織影舞以小熊維尼經典角色打造「光影森林」，跳跳虎、小豬及屹耳搭乘紅色氣球，呈現童趣夜間場景。圖／嘉義市政府提供

嘉義市光織影舞今年規畫10大光影藝術裝置，小熊維尼與100週年紅色氣球成為展區亮點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市光織影舞今年規畫10大光影藝術裝置，小熊維尼與100週年紅色氣球成為展區亮點。圖／嘉義市政府提供

嘉義市光織影舞運用燈光與森林地景打造光影廊道，融入小熊維尼故事角色及自然元素。圖／嘉義市政府提供
嘉義市光織影舞運用燈光與森林地景打造光影廊道，融入小熊維尼故事角色及自然元素。圖／嘉義市政府提供

嘉義 中秋 中秋節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

參山處助攻國旅補助商機 健行、音樂、光影的谷關溫泉之旅

中秋蛋黃酥怎麼挑？新東陽「千江月」2款主打　萬丹紅豆、動福蛋黃成亮點

新疆慕士塔格峰2號冰川突發雪崩 數百公尺高「雪牆」傾瀉畫面曝光

台灣好湯開泡！299元通用券超值登場 40萬點數加碼19大溫泉區

相關新聞

嘉義光織影舞10大裝置曝光　9公尺巨型維尼中秋現身北香湖

嘉義市年度夜間光影盛事「光織影舞」將於9月25日中秋節登場，今年以「小熊維尼」100周年為主題，市府今天進一步曝光10大光影藝術裝置，其中9公尺高巨型小熊維尼將矗立北香湖畔，湖面還有直徑5公尺巨大月球及維尼氣偶，讓北香湖化身「光影森林」。

廣角鏡／台南學甲多功能教育園區啟用 流浪貓狗有新家

台南學甲多功能教育園區六年多前展開規畫興建，歷經地方抗爭等波折，市長黃偉哲昨主持啟用，他說，盼改善遊蕩犬問題、提升認養機會，同時提供地方休憩與運動的公共空間。市府表示，園區規畫收容館、教育館、寵物公園及休閒步道四大核心設施，提供約四百隻犬與四十隻貓的收容空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。