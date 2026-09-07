嘉義光織影舞10大裝置曝光　9公尺巨型維尼中秋現身北香湖

嘉義市年度夜間光影盛事「光織影舞」將於9月25日中秋節登場，今年以「小熊維尼」100周年為主題，市府今天進一步曝光10大光影藝術裝置，其中9公尺高巨型小熊維尼將矗立北香湖畔，湖面還有直徑5公尺巨大月球及維尼氣偶，讓北香湖化身「光影森林」。

市長黃敏惠表示，「森林聚光站」以高達9公尺的小熊維尼造型氣偶迎賓，手持3公尺紅色氣球；「月畔甜蜜漣漪」則將5公尺巨大月球置於湖面，搭配散發金色光暈的蜂蜜罐及趴臥水面的小熊維尼，藉由湖面倒影形成光影場景，也正好呼應中秋賞月氣氛。

觀光新聞處長鄭雅文說，入口「開光小序：故事的起點」將打造高4公尺、全長20公尺的繪本隧道，營造走進百畝森林的場景；「霧霧微光林」則以5公尺竹編結構、燈光及花朵裝置打造森林樹屋。

其餘還有「暖暖座椅」、「飛飛亮光」、「蜂蜜派對」、「願望轉轉」、「飄飄光河」及「躲光基地」等，融入跳跳虎、小豬、屹耳等角色，透過氣球、互動地景及光影呈現不同故事場景。

「2026嘉義市光織影舞」展期自9月25日至10月11日，今年邁入第7年，橫跨中秋及雙十連假，市府希望藉由小熊維尼百年經典故事與北香湖自然景觀結合，延續嘉義市秋季夜間觀光熱潮。

「2026嘉義市光織影舞」以小熊維尼100週年為主題，湖面光影裝置結合蜂蜜罐及倒影，營造中秋賞月氛圍。圖／嘉義市政

光織影舞以小熊維尼經典角色打造「光影森林」，跳跳虎、小豬及屹耳搭乘紅色氣球，呈現童趣夜間場景。圖／嘉義市政府提供

嘉義市光織影舞今年規畫10大光影藝術裝置，小熊維尼與100週年紅色氣球成為展區亮點。圖／嘉義市政府提供