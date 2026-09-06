嘉縣梅山人童年回憶 明正堂書局開業一甲子將熄燈

開業一甲子的嘉義縣梅山鄉明正堂書局今年底將熄燈，86歲老闆張耿瑜因妻子離世，子女皆事業有成要退休了，鄉親聽聞書局要關，紛紛來光顧，重溫年少時常在此流連的時光。

張耿瑜接受媒體聯訪表示，他26歲就開了這家書局，至今年整整滿60年、一甲子；這家書局是與老婆張彭八蟬一起拚起來的，一起顧前顧後，但今年6月老婆因病離世，加上孩子在外縣市與美國，他因而萌生退意，決定年底把書局關了。

張耿瑜說，他嘉義高中畢業後當兵，在部隊擔任文書工作，退伍後返回梅山開書局，除了賣書、文具、玩具，也兼賣一些小五金，多元化經營。他也與印刷廠合作，印製獨家商品如「農漁民產物出售收據」、「採茶簿」，很多農漁民都專程到書局購買。他強調，從前開書局是很賺錢的，近幾年生意才大不如前。

張耿瑜回憶經營書局60年來最難忘的經歷，是在美麗島事件（1979年）發生的前後時間，他書局賣「黨外雜誌」，一度被國民黨的人恐嚇，要他交代有哪些人買黨外雜誌，直接被他拒絕。

張耿瑜強調，他還是民進黨創始黨員之一，黨證編號165，當過民進黨梅山鄉黨部主任委員；當年有鄰居提醒他母親勸他別參與政治，他回母親「別人若吃飯能過活，咱們只吃粥也不會餓死，但人要有正義感，明辨是非」，所以他的書局才取名「明正堂」。

明正堂書局將熄燈一事，近日在網路社群媒體傳開，很多年少時曾經在此流連過的梅山人，紛紛到店裡走走，有人甚至一次買了數千元的文具；客人期待張耿瑜能回心轉意，因為店一關，也把對家鄉部分的留戀關了。