雲林成立公衛智庫頒發首屆醫療GRACE獎 向偏鄉醫療奉獻者致敬

雲林縣政府今天舉辦首屆GRACE（格麗絲獎）頒獎，以象徵感恩、韌性、無私、協力、卓越的英文字母「GRACE」之名，向長年投入雲林偏鄉醫療照護與公衛的醫事夥伴致敬，表揚百餘名從事醫療的個人和企業團體，並首度成立「雲林縣公共衛生智庫」，期讓GRACE成為一道閃耀之光，照亮守護雲林的每一份力量。

衛生局長曾春美表示，雲林面臨人口高齡化、城鄉醫療資源不均、醫事人員不足的挑戰，第一線醫事人員與各醫療院所、醫事團體扮演的維護民眾健康角色相形重要，不論是偏鄉巡迴醫療、遠距會診及在宅急症照護、登革熱防疫或社區健康篩檢，都有不同醫事專業人員的身影。

縣長張麗善指出，GRACE分別取自：Gratitude（感恩）、Resilience（韌性）、Altruism（無私）、Collaboration（協力）、Excellence（卓越）五個字母，象徵一份很單純的心意，就是「感謝」，也希望看見每位在不同位置把事情接住的夥伴，呈現「一群人共同完成一件事」的價值。

其中，古坑草嶺永利飯店經營者劉小貞表示，山區醫療資源匱乏，兩年前縣府有意引進醫護團體，因此馬上答應無償提供每周兩晚兩間房間，既能即時守護在地醫療品質，也可因應日益增加的遊客的不時之需。

今天除頒發GRACE獎，更成立「雲林縣公共衛生智庫」，邀請前局長林柏煌擔任執行長，近32名涵蓋醫療、公衛、法律、企業及具有公務經驗者，面對未來新型公共衛生議題，作為未來健康政策規畫的參考，持續累計雲林健康治理的量能。

張麗善期待藉由表揚、傳承，結合醫療院所、醫事團體共同建立更具韌性的雲林健康照護體系。

雲林縣府今天頒發GRACE（格麗絲獎）感謝長期投入醫療奉獻的個人或團體，並成立公衛智庫守護雲林健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府今天頒發GRACE（格麗絲獎）感謝長期投入醫療奉獻的個人或團體，並成立公衛智庫守護雲林健康。記者蔡維斌／攝影