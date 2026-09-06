自古雲林糖業最發達的土庫為何沒設糖廠？萬得醫院為歷史解開謎團

土庫鎮從清末迄今一直是雲林的農業重鎮，為何日治時代「糖廠總廠」沒設在土庫卻改設虎尾，造成現今虎尾、土庫發展兩樣情，這個陳封在土庫人心中超過一甲子的歷史謎團，經地方文史社團和虎科大團隊多方搜羅史料，終能解開謎底，答案就在萬得老醫院今天這場「為什麼沒有土庫製糖所」特展，可循著糖鐵脈絡，一一獲得解答。

土庫從古早至今農、商最發達，更是許多農產集散地，為何日本人反而把糖廠設在虎尾，這是長久以來存在土庫人甚或許多雲林人心中的疑惑，為探究歷史脈絡，雲林縣萬得文化協會、土庫知識青年發展協會與虎科大教授顏彬峰團隊，經多年調研，收集不少相關史料，即日至10月11日在萬得醫院舉辦「為什麼沒有土庫製糖所」特展，為大家解開謎團。

萬得文化協會理事長駱芬美表示，近年地方文史工作者訪談間，發現許多耆老對日治時期的政府沒將糖廠設置在農商最興盛的土庫，反而選擇五間厝（虎尾）設廠，感到不解與惋惜，甚至看到如今土庫因少了糖廠，不像虎尾那樣發展，心中的失落感更可見一斑。

因此，透過和虎科大團隊合作經過5個多月調研相關文獻，找出不少相關資料，彙整後依歷史順序段落，分為「呼之欲出的糖都」、「命運的分岔路」、「糖業印記」及「虎尾溪流域的當代思想」四大主題展區，還原「為什麼沒有土庫製糖所」的史實。

駱芬美指出，早年大日本製糖株式會社要設立糖廠，共有土庫竹腳寮、五間厝青埔及斗六街等三處作為廠址選擇地點，當年因土庫位在交通要衝，加上一直存在有多個傳統糖廠，照理說是第一首選之地，但因居民反對使徵地遭受阻力，而當年位於現今虎尾的五間厝青埔一帶，因「戊戌水災」沖積成一大片「溪埔地」，省去徵收麻煩，加上梅山大地震使土庫糖廠被震毀等諸多因素，才決定將糖廠設在五間厝。

土庫錯失設廠的發展先機，但1897年之前位列全台製糖第4名的土庫，所留下的糖業印記仍深植在街區所有商家產業之中，並成功轉化為在地產業的日常，從製糖者轉身為原料供應者，駱芬美說，這在在展現土庫內斂沈穩的底蘊和強韌基底，期待透過歷史軌跡的重現，帶給大家更多省思挑戰未來。

展覽期間也將舉辦三場講座，今天首場邀請「鐵道迷醫師」許乃懿透過糖鐵軌道探尋過去的歷史脈絡，本月19日將由顏彬峰講述策展規畫，20日資深文史工作者楊彥騏講述雲林進香鐵道的家族與聚落，精彩可期，歡迎民眾一起重返歷史現場，一探台灣糖史原貌。

從清代土庫的糖業和商業就發達，為何糖廠沒設在土庫，是許多人心中疑惑，土庫萬得文化協會等團隊經多月調研終找出答案，還印製「報紙」詳細解開多年歷史謎團。記者蔡維斌／攝影

從清代土庫的糖業和商業就發達，為何糖廠沒設在土庫，是許多人心中疑惑，土庫萬得文化協會等團隊經多月調研終找出答案，還印製「報紙」詳細解開多年歷史謎團。記者蔡維斌／攝影