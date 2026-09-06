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嘉縣棒壘球園區積水 教育處擬先墊高內野紅土解決
嘉義縣棒壘球園區近日嚴重積水，嘉縣體育會慢速壘球委員會建議棒壘球園區2座球場內野改鋪人工草皮；教育處表示，初步擬墊高內野紅土解決積水問題，是否鋪設人工草皮還在徵詢意見中。
嘉義縣棒壘球園區今天舉行「115年縣長盃慢速壘球季後賽」開幕典禮，共計40支球隊參賽，現場並有園遊會及多元運動體驗，讓參賽球員親朋好友一起同樂。縣長翁章梁上午出席，為參賽隊伍加油。
體育會慢速壘球委員會也藉機向翁章梁反映球場積水一事，指出近一個月來嘉義縣持續下雨，造成棒壘球園區不論是球場或四周看台下方、牛棚一度嚴重積水，提出鋪設人工草皮以解決積水情況。
對此，嘉義縣教育處副處長顏廷育接受中央社記者電訪表示，是連日雨勢大又持久，才造成球場積水，目前可先做的是將內野紅土區進行補土墊高，並整理側溝加速雨水排出；今天雨停出太陽，只剩球場四周還有部分積水。
是否改鋪人工草皮，顏廷育說，教育處詢問有關專家，有不同意見，有專家不建議鋪設人工草皮，認為種植自然草皮較適合，但必須做好草皮管理工作；由於各方意見紛歧，是否鋪人工草皮尚未定案。
嘉縣棒壘球園區斥資新台幣4000餘萬元打造，園區佔地約3.2公頃，有兩座標準規格球場，於112年1月正式啟用。教育處表示，球場臨近高鐵嘉義站、台82快速道路鹿草交流道，交通機能便利，已成為國內棒壘比賽重要場地，也是中南部地區慢速壘球隊伍及在地少棒球隊進行訓練與賽事用地。
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