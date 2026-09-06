4億暫置浪浪+推廣動保 台南市學甲多功能教育園區今揭牌

農業部次長杜文珍今出席「台南市學甲多功能教育園區」啟用揭牌典禮，本案總經費約4.03億元，其中農業部補助逾6成。杜文珍表示，公立動物收容處所不只是提供動物暫時安置的場所，更應成為推廣動物保護、生命教育及認養的重要公共空間。

杜文珍表示，農業部致力於提升動物權利，同時自2014年起，開始推動公立動物收容處所轉型，逐步將收容所打造為兼具生命教育、認養推廣及動物照護功能的動物保護教育園區。「台南市學甲多功能教育園區」除了中央挹注經費外，也感謝台南市政府共同規畫，讓工程能在今天順利完工。未來中央將持續與地方政府及民間合作，提升全國動物收容及照護環境，落實尊重生命與人與動物和諧共處的理念。

農業部補充，早期公立動物收容處所多設立於1999至2001年間，普遍位於垃圾場或資源回收場周邊，設施老舊且收容環境惡劣。為改善收容動物生活品質，並翻轉社會對動物收容所鄰避設施的刻板印象，自2014年起推動公立動物收容處所轉型。

根據統計，農業部目前已累計核編22.37億元經費，補助20個縣市（不含台北市自辦、雲林縣指定動物收容處所）辦理公立動物收容處所新建、改建及修繕工程，全國已有31處完工改善。

農業部表示，台南市學甲多功能教育園區以「教育、互動、保護、遊憩」為4大目標，設置動物收容館與動物教育及認養館，成為在地推動生命教育、提升認養率及動保教育納入12年國教重點參訪基地。

農業部強調，近年除持續推動公立動物收容處所轉型，也同步推動犬貓源頭減量、遊蕩犬社區管理及精進寵物登記等政策，並透過校園、社區及各類宣導活動深化生命教育。