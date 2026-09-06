黃偉哲：「痛苦會過去、美麗會留下」 學甲多功能教育園區今啟用

斥資4.03億元打造的台南學甲多功能教育園區，興建過程歷經波折，經過2年半施工今天正式啟用，市長黃偉哲感性的說「痛苦會過去，美麗會留下」，期盼透過這座兼具動物收容、生命教育及休憩功能園區，改善遊蕩犬問題。

學甲多功能教育園區面積約1.91公頃，興建過程多舛，最初是在2019年至2020年由台南市政府著手規畫並提出倡議，解決大北門與學甲地區長期的人犬衝突、流浪犬追車傷人等問題，擇定已完成遷葬的「學甲第六公墓」原址進行基地規畫，不過歷經地方抗爭等波折，2023 年 12 月 6 日正式動工興建，在今年3月完工，共設置動物教育及認養館、4棟動物收容館、更寵物公園及中央廊道及廣場，提供約400隻犬與40隻貓的收容空間。

南市農業局動保處歷經數月來籌備今上午辦理啟用儀式，農業部常務次長杜文珍、農業部動保司司長江文全、農業部畜牧司副司長周志勳，以及立委陳亭妃、市議員蔡蘇秋金、謝舒凡、陳昆和、蔡秋蘭等人親自出席。

市長黃偉哲出席與來賓共同高舉動保應援毛巾，完成啟用儀式，並與現場民眾一同參觀園區設施。期盼透過這座兼具動物收容、生命教育及休憩功能的園區，改善遊蕩犬問題、提升認養機會，同時提供地方居民休憩與運動的公共空間。

黃偉哲感謝農業部對園區興建的支持與資源挹注。他表示，學甲多功能教育園區自規劃之初，即承諾優先收容學甲地區遊蕩犬，過程中歷經多次溝通協調，如今順利啟用，期盼未來能持續精進動物保護工作，逐步建立更完善的動保環境，讓人與動物能夠友善共存。

動保處表示，學甲園區為全台首座「公園化」之動保園區，規劃收容館、教育館、寵物公園及休閒步道等四大核心設施。有別於傳統收容所的封閉環境，學甲園區透過景觀綠化及設置寵物公園與生態滯洪池等，營造宛如公園般舒適環境，9月至12月也將陸續舉辦寵物嘉年華、動物主題派對、市集及寵物甜點節等，歡迎市民朋友利用週末假日帶寵物走進園區、踴躍參與認養，為毛孩們尋得溫暖的家。

斥資4.03億元打造的台南學甲多功能教育園區，經過2年半施工今天正式啟用。記者謝進盛／攝影

斥資4.03億元打造的台南學甲多功能教育園區，經過2年半施工今天正式啟用。記者謝進盛／攝影

斥資4.03億元打造的台南學甲多功能教育園區，經過2年半施工今天正式啟用。記者謝進盛／攝影

斥資4.03億元打造的台南學甲多功能教育園區，經過2年半施工今天正式啟用。記者謝進盛／攝影