台南空地爆炸事故 市府擬與受災戶共提求償訴訟

台南市安南區一處空地8月22日發生火災爆炸事故，造成鄰近住戶及消防車輛受損，市府擬與有意願的受災戶共同向肇事行為人求償，由消防局統一提起訴訟，律師費由消防局負擔。

台南市政府法制處今天發布新聞稿指出，此次事故造成鄰近住戶及消防車輛受損，消防局將依法提起損害賠償訴訟，並向台南地方法院聲請假扣押，考量受災戶個別提告耗時費力，市府依民事訴訟法「選定當事人」制度，由有意願的受災戶選定消防局統一委任律師提起訴訟。

法制處指出，參與訴訟的受災戶律師費由消防局全額負擔，裁判費則依各受災戶請求賠償金額比例分擔，如房屋需進行專業鑑定，相關費用則由需鑑定的房屋所有權人負擔。

法制處指出，市府已邀請律師提供法律諮詢，協助受災戶準備相關書表及損害證明，由安南區公所擔任單一服務窗口，有意參與選定當事人訴訟的受災戶，可於9月15日前提出相關書表。

台南市政府表示，是否參與共同訴訟尊重受災戶意願，將持續協助災後復原及法律求償，依法追究肇事者責任，協助受災民眾爭取應有賠償。