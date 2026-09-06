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台南安南空地爆炸事故求償 市府推「選定當事人」降低訴訟負擔

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區海佃路二段一處空地上月發生火災爆炸事故，波及鄰近住戶及消防車輛，市府今宣布後續協助受災戶處理損害賠償事宜。聯合報系資料照
台南安南區海佃路二段一處空地上月發生火災爆炸事故，波及鄰近住戶及消防車輛，市府今宣布後續協助受災戶處理損害賠償事宜。聯合報系資料照

台南安南區海佃路二段一處空地上月22日發生火災爆炸事故，波及鄰近百餘住戶及多輛消防車輛受損，台南市政府日前針對損害賠償訴訟開說明會，說明民事訴訟「選定當事人」制度及後續求償程序。法制處表示，將由消防局與有意願參與的受災戶共同向肇事行為人求償，並由消防局負擔委任律師費用，降低受災民眾處理訴訟程序的負擔。

法制處指出，消防局將依法向肇事行為人提起損害賠償訴訟，並向台南地方法院聲請假扣押，由於受災戶若各自提告，可能面臨時間、費用及法律程序等負擔，市府依「民事訴訟法」規定，開放有意願的受災戶選定消防局作為訴訟當事人，統一委任律師提起訴訟。

法制處提到，參與共同訴訟的受災戶，委任律師費由消防局全額負擔；裁判費則依各受災戶請求的賠償金額比例分擔；若房屋損害程度需進行專業鑑定，鑑定費用則由需要鑑定的房屋所有權人負擔。

為協助受災戶蒐集求償資料，南市府已邀請律師提供法律諮詢，並協助準備相關書表及損害證明，並以安南區公所將作為單一服務窗口，有意參與「選定當事人」訴訟的受災戶，可在本月15日前提出相關書表。

南市府表示，是否參與共同訴訟由受災戶自行決定，後續將持續協助災後復原及法律求償，並透過訴訟程序追究肇事者相關責任。

南市府近期針對安南區火災爆炸受災戶的損害賠償訴訟開說明會，向受災戶說明「選定當事人」訴訟制度及求償程序，盼降低個別提告的時間與法律程序負擔。圖為受災戶屋損清理情況。聯合報系資料照
南市府近期針對安南區火災爆炸受災戶的損害賠償訴訟開說明會，向受災戶說明「選定當事人」訴訟制度及求償程序，盼降低個別提告的時間與法律程序負擔。圖為受災戶屋損清理情況。聯合報系資料照

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