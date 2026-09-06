極端天氣襲…台南路燈頻故障沒錢修挨批 市府：2周內檢討

極端天氣、雷擊及強降雨頻繁，台南原縣區近來路燈大批故障，部分地區拖延近三個月仍未修復，議員指區公所路燈維護經費不足，有些上半年就已用罄，追加經費又未能及時到位，已影響民眾夜間通行安全。市府允諾兩周內檢討路燈維護經費核配方式。

議員謝舒凡表示，近三、四個月接獲大量民眾反映路燈故障，尤其北門沿海地區受強風、豪雨及雷擊影響，常出現大批路燈同時故障，北門曾有一個村莊近兩個月路燈陸續故障，六月廿五日強降雨、雷擊更造成全村卅多盞路燈故障；另有一次五十盞路燈同時故障，因未及時修復發生交通事故。

她表示，縣市合併前，原鄉鎮公所具備維修人力、技工及高空作業車，路燈故障可即時處理；如今改由市府編列經費、區公所執行，遇到大量損壞時，現行經費恐難應付。

工務局表示，市府二○二○年三月起將原台南縣卅一區市區道路照明設施委由各區公所管理維護，並依路燈數量及實際需求核定經費。近年維護經費持續增加，二○二四年約需六千六百萬元，至今年逾七千三百萬元，今年另依各區需求追加補助逾八百七十萬元。

謝舒凡指出，傳統燈具故障每盞約一千元，改用LED後若遭雷擊造成面板損壞，單次維修可能達一萬元，成本相差十倍，工務局代理局長王建雄允諾，兩周內檢討經費核配，將比對各區路燈數量、故障情形、維修成本及實際需求；天然災害造成的損壞，區公所也可循災害搶修機制申請經費。秘書長尤天厚說，後續將完善通報、派工及追蹤機制，強化工務局與區公所聯繫，縮短路燈修復時間。