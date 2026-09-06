進市區要繞1.5小時…台南淹水預警 將增改道資訊加強應變

極端天氣，台南市八月降雨日達廿一天，累計雨量達一三七二點五毫米，創歷年來第二高，也造成多處道路淹積水，議員指從仁德一帶要進市區竟繞路一個半小時，要求應朝智慧城市方向前進，將交通防災預警系統與易淹水路口結合，透過即時影像、預告及警示，提前通知用路人改道；市府允諾辦理。

議員李宗霖質詢表示，日前有民眾從仁德前往東區，因道路積水無法通行，繞一個半小時仍找不到適合路線，顯見市府除了公布淹水資訊，也應進一步提供替代道路資訊，避免民眾在雨中不斷繞路。市府有水情App及道路監視器，可針對主要道路建立淹水時即時改道資訊。

市長黃偉哲表示，淹水狀況具有高度動態性，可能十分鐘前道路還能通行，十分鐘後就因積水無法通過，因此會即時掌握主要道路通行狀況，並透過通訊軟體等管道發布。

水利局長邱忠川說，目前「台南水情」App已整合水情及監視器等資訊，未來透過民政體系、社區及里辦公處等管道加強宣導，也會思考如何整合各局處資訊，讓民眾更容易取得最重要、最即時的防災資訊。

交通局表示，目前「台南市即時交通資訊網」已介接水利局道路淹水感測器資訊，當感測器發布警示時，相關資訊將同步揭露於交通資訊網，提供民眾行前規畫路線及行車避險參考。

交通局指出，目前電子資訊看板（CMS）主要設置於重要交通幹道，後續將依水利局提供的資料型態，研議在特大豪雨或短延時強降雨造成道路積淹水時，自動於鄰近CMS顯示警示訊息的可行性，並視實際需求評估增設。市府也將持續強化水情與即時交通資訊整合及宣導，協助用路人掌握積淹水路段，降低行車風險。