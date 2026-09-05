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嘉義產業熱事求人…高薪職缺35家企業徵才 逾400人搶應徵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心上午在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義—2026大嘉義徵才活動」，35家企業釋出逾1200個職缺，吸引超過400名民眾到場應徵，現場人潮絡繹不絕。圖／嘉義就業中心提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心上午在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義—2026大嘉義徵才活動」，35家企業釋出逾1200個職缺，吸引超過400名民眾到場應徵，現場人潮絡繹不絕。圖／嘉義就業中心提供

嘉義產業發展帶動就業市場升溫，台積電進駐嘉科園區、馬稠後產業園區擴大，加上饗食天堂、煙波城行阿里山北門館等服務業新據點陸續進駐，企業人力需求大增。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心上午在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義—2026大嘉義徵才活動」，35家企業釋出逾1200個職缺，吸引超過400名民眾到場應徵，現場人潮絡繹不絕。

這場徵才可說是嘉義近期大型「搶人才」行動，職缺涵蓋製造、科技、工程、旅宿、餐飲及零售等產業，其中近9成是嘉義在地工作，逾7成不要求工作經驗，企業更祭出高薪及福利搶人，最高年薪85萬元，部分職缺年薪更可挑戰百萬元。

高薪職缺成為求職者關注焦點。晶成材料徵工程師，年薪含津貼最高達85萬元；福隆玻璃纖維今年平均年薪20個月，技術員另有10萬元留任獎金；矽品精密提供員工子女每月500元育兒津貼，0至6歲累計最高36萬元；科定企業系統櫃生產儲備主管月薪最高8萬5000元。

旅宿、餐飲業同樣大缺工。即將進駐耐斯王子大飯店的饗食天堂，現場招募店主任、內外場主管及組員等155人，店主任及廚務主任起薪4萬6200元；雲雀國際旗下「涮乃葉」兼職人員時薪最高290元。煙波國際觀光集團旗下「煙波城行阿里山北門館」及「莫內饗宴」也加入搶才，招募房務及餐飲人才，其中房務員年薪最高可望達百萬元，吸引不少有意投入旅宿業的民眾前來了解職缺。

現場除了直接投遞履歷、面試，也提供職涯諮詢及職訓資訊。嘉義就業中心並導入「智慧E化面試系統」，求職者可透過手機瀏覽職缺、填寫履歷及預約面試，讓求職流程更快速便利。

雲嘉南分署長柯秀燕表示，嘉義產業持續發展，企業對人才需求愈來愈多元，此次徵才提供逾1200個工作機會，希望讓求職民眾就近找到適合職涯發展的工作，也協助嘉義企業留住及吸引人才。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心上午在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義—2026大嘉義徵才活動」，35家企業釋出逾1200個職缺，吸引超過400名民眾到場應徵，現場人潮絡繹不絕。圖／嘉義就業中心提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心上午在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義—2026大嘉義徵才活動」，35家企業釋出逾1200個職缺，吸引超過400名民眾到場應徵，現場人潮絡繹不絕。圖／嘉義就業中心提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心上午在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義—2026大嘉義徵才活動」，35家企業釋出逾1200個職缺，吸引超過400名民眾到場應徵，現場人潮絡繹不絕。圖／嘉義就業中心提供
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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心上午在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義—2026大嘉義徵才活動」，35家企業釋出逾1200個職缺，吸引超過400名民眾到場應徵，現場人潮絡繹不絕。圖／嘉義就業中心提供

嘉義 徵才 職缺 高薪

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